Arshad Nadeem Neeraj Chopra: अब क्या करेंगे नीरज चोपड़ा? पाकिस्तानी अरशद नदीम ने कर दिया 98 मीटर टारगेट साधने का ऐलान

Arshad Nadeem Neeraj Chopra: पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक खिलाड़ी) अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया. अरशद ने भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज से एक कदम आगे निकलते हुए 90 मीटर से भी लंबा थ्रो कर यह गोल्ड जीता. जबकि नीरज 89.94 से ज्यादा दूर भाला नहीं फेंक सके हैं.

अरशद नदीम ने चोटिल होने के बावजूद कॉमनवेल्थ में 90.18 मीटर दूर भाला फेंकते हुए गोल्ड मेडल जीता था. जबकि नीरज का सपना 90 मीटर दूर भाला फेंकना रहा है. मगर नदीम ने एक बयान से उनके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. नदीम ने एक बयान में कहा है कि वह कॉमनवेल्थ में 95 मीटर दूर भाला फेंकना चाह रहे थे, लेकिन चोट के कारण नहीं हो सका.

नीरज को नदीम के खिलाफ कमर कसनी होगी

मगर अब नदीम का नया टारगेट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है. बता दें कि जेवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्मनी के जान ज़ेलेज़नी (Jan ŽELEZNÝ) के नाम है, जिन्होंने 25 मई 1996 को 98.48 मीटर दूर भाला फेंका था. नदीम ने कहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड (98.48 मीटर) तोड़ने के लिए वह कड़ी ट्रेनिंग करेंगे. उनके इस ऐलान के बाद अब नीरज चोपड़ा के लिए थोड़ी टेंशन जरूर हो गई होगी. नीरज को अब यदि भविष्य में बड़े टूर्नामेंट में नदीम से पार पाना है, तो उन्हें भी इसके लिए कमर कस लेनी होगी.

What a superb performance from Arshad Nadeem!



He earns Pakistan their first track and field Gold after 60 years 🥇🥇, setting precedence with a new Games record.



Congratulations @NOCPakistan 👏🏾#CommonwealthGames2022 | #B2022 pic.twitter.com/6H5YlKxeLg