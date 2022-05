David Warner Kaviya Maran IPL 2022: वॉर्नर की ताबड़तोड़ पारी, पर बुरी तरह ट्रोल हो रहीं काव्या, देखिए रिएक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर का बल्ला जमकर चल रहा है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेल रहे वॉर्नर ने गुरुवार को ही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने 58 बॉल पर 92 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को 21 रनों से जीत दिलाई.

मैच में वॉर्नर ने शानदार पारी खेली, लेकिन सोशल मीडिया पर सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ट्रोल हो गईं. यूजर्स ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. एक ने तो यह तक कहा कि अब काव्या को रातभर बुरे सपने सताते रहेंगे.

अनबन के बाद वॉर्नर ने SRH छोड़ी थी

दरअसल, वॉर्नर पिछले आईपीएल सीजन तक सनराइजर्स टीम के लिए ही खेल रहे थे. उन्होंने अपनी कप्तानी में हैदराबाद टीम को 2016 में खिताब भी जिताया है. पिछले सीजन में वॉर्नर कुछ मैचों में रन नहीं बना पाए थे. इस कारण वॉर्नर और फ्रेंचाइजी के बीच कुछ अनबन भी हो गई थी.

तब सनराइजर्स फ्रेंचाइजी ने वॉर्नर को बेंच पर बैठा दिया था. इस वजह से वॉर्नर ने भी फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया था और खुद को मेगा ऑक्शन में लेकर गए. यहां दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ रुपये की बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया.

Kavya Maran after seeing David Warner's performance pic.twitter.com/AXsuObuRYz

यूजर्स ने इस तरह किया ट्रोल

ऐसे में वॉर्नर ने अपनी इस पारी के साथ ही सनराइजर्स फ्रेंचाइजी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. यही वजह भी रही कि यूजर्स काव्या को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- वॉर्नर को बेच दिया और 16 करोड़ रुपए में काव्या के लिए एक टेस्ट खिलाड़ी (केन विलियमसन) को रख लिया.

Sold warner and kept a test player for 16cr kavya maran for you 🤡