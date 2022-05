Ravindra Jadeja IPL 2022: CSK में रार? रवींद्र जडेजा को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो! टूर्नामेंट से हो सकते हैं बाहर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन अब अपने प्लेऑफ के दौर में एंट्री करने जा रहा है. इसी बीच खबरें आ रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीजन के शुरुआत में कप्तानी संभालने वाले रवींद्र जडेजा अब पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं.

दरअसल, जडेजा इन दिनों चोट से जूझ रहे हैं. यह चोट उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान लगी थी. यह मुकाबला चेन्नई ने हारा था. इसके बाद टीम का अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था, जिसमें जडेजा चोट के चलते नहीं खेले थे. दिल्ली के खिलाफ यह मैच चेन्नई ने जीता था.

प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद ना के बराबर

रवींद्र जडेजा की कप्तानी में चेन्नई टीम ने शुरुआती 8 मैच खेले, जिनमें से सिर्फ दो में ही जीत मिली थी. कप्तानी का असर जडेजा की बैटिंग और बॉलिंग में भी दिखा था. खराब प्रदर्शन के चलते जडेजा ने कप्तानी वापस धोनी को सौंप दी. ऐसे में अब तक चेन्नई टीम ने कुल 11 मैच खेले, जिसमें से 4 में ही जीत मिली है. यह टीम 8 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें नबंर पर है. साथ ही चेन्नई टीम की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी अब ना के बराबर ही हैं.

यदि राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीमें एक-एक और मैच जीत लेती हैं, तो दोनों के 16-16 पॉइंट्स हो जाएंगे. ऐसे में चेन्नई पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि सीएसके टीम को अब सिर्फ 3 मैच खेलना है. यदि चेन्नई टीम तीनों मैच जीतती भी है, तब भी उसके सिर्फ 14 ही अंक होंगे.

FYI. Jadeja was injured against RCB not dropped. Get your facts cleared. Please stop creating these conspiracy theories. pic.twitter.com/VfTPxhSPed