David Warner inside R Ashwin: अश्विन ने जीत के बाद छाती पीटी, बोले- मैं अपने अंदर वॉर्नर का भूत ले आया था

स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया. शुक्रवार को भी उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग के दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) को शानदार जीत दिलाई. टीम ने इस जीत के साथ दूसरे नंबर पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है.

राजस्थान ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मुकाबले में जीत के हीरो अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मैच जीतने के बाद अश्विन ने छाती पीटकर जश्न मनाया.

मैं अपने अंदर वॉर्नर को ले आया था

विनिंग रन आने के बाद अश्विन ने छाती पीटते हुए जश्न मनाया. मैच के बाद अश्विन ने कहा कि बैटिंग के दौरान वह अपने अंदर डेविड वॉर्नर का भूत ले आए थे. प्लेयर ऑफ द मैच लेने के बाद अश्विन ने कहा, 'मैच जीतकर अच्छा महसूस हो रहा है. हम मैच जीते, यह बेहद जरूरी था. ग्रुप स्टेज को हमने शानदार तरीके से खत्म किया. टीम मैनेजमेंट मेरी पोजिशन को लेकर स्पष्ट थी. मुझे मेरी भूमिका पता थी.'

Chest thumping celebration by @ashwinravi99, the man of the match, for his batting! #CSKvsRR #Ashwin #IPL2022 pic.twitter.com/SyKQLhlJgw