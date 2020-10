RR की जीत से चेन्नई का पत्ता साफ, IPL में पहली बार 'प्ले ऑफ' की रेस में नहीं CSK

रविवार रात आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की मुंबई इंडियंस (MI) पर जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की 'प्ले ऑफ' में जाने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गईं. इसकी उम्मीदें तो 23 अक्टूबर को ही लगभग खत्म हो गई थीं, जब उसे मुंबई इंडियंस के हाथों 10 विकेट की करारी शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.

रविवार को ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 8 विकेट से जीत के बाद चेन्नई की टीम 7वें स्थान पर आ गई थी और बाकी बचे दो मुकाबलों को बड़े अंतर से जीतकर अगर-मगर के साथ प्ले ऑफ की उसकी उम्मीदें सामने आ रही थीं. लेकिन रात में राजस्थान के जीतते ही चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फिर गया.

