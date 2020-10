IPL: ऋतुराज की फिफ्टी से धोनी निशाने पर, इस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच रविवार को खेले गए आईपीएल मैच में सीएसके के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 51 गेंदों पर 65 रनों की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के भी लगाए. आरसीबी की तरफ से रखे गए 146 रनों के लक्ष्य को सीएसके ने दो विकेट खोकर 18.4 ओवरों में हासिल कर लिया.

23 साल के ऋतुराज की इस पारी की जहां एक तरफ तारीफ हो रही हैं, वहीं धोनी के आलोचक उनके 'स्पार्क' वाले बयान को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं. दरअसल, 19 अक्टूबर को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद धोनी ने युवाओं की क्षमता पर सवाल उठाए थे. धोनी ने टिप्पणी की थी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम में शामिल युवाओं ने सीनियर्स को चुनौती देने और अंतिम 11 में जगह बनाने के लिए जरूरी जोश नहीं दिखाया.

Two sixes. One against Sundar. And one against Moeen. Nimble footwork. Inside out almost. Ruturaj Gaekwad has shown some spark. 👏👏 #CSK #IPL2020