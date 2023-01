Pele Funeral: अलविदा पेले... नम आंखों से फुटबॉल लीजेंड को दी अंतिम विदाई, सांतोस में शोक में डूबे फैन्स

Pele Funeral: मशहूर फुटबॉलर पेले का मंगलवार को अंतिम संस्कार हुआ और ब्राजील तथा दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों ने दिग्गज खिलाड़ी के निधन का शोक मनाया. ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने विला बेल्मिरो में पेले को श्रद्धांजलि दी. इसी स्टेडियम में पेले ने अपने करियर के अधिकांश मैच खेले थे.

पेले को उसी शहर में दफनाया गया जहां वह बड़े हुए, मशहूर हुए और इसे फुटबॉल की वैश्विक राजधानी बनाने में मदद की. पेले के पार्थिव शरीर को ताबूत में कब्रिस्तान ले जाने से पहले एक कैथोलिक प्रार्थना का आयोजन विला बेल्मिरो स्टेडियम में किया गया.

कैंसर से जूझने के बाद पेले का गुरुवार को 82 साल की उम्र में निधन हो गया. वह तीन विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे.

