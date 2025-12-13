कोलकाता में बवाल के बाद अब कहां जाएंगे लियोनेल मेसी? आगे क्या है पूरा प्लान

दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में शामिल लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत दौरे पर आए हैं. मेसी सबसे पहले कोलकाता पहुंचे, जहां इस फुटबॉलर ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती (सॉल्ट लेक) स्टेडियम में एक इवेंट में हिस्सा लिया. हालांकि इस दौरान भारी अव्यवस्था नजर आई. महंगे टिकट खरीदकर पहुंचे हजारों फैन्स उस वक्त नाराज हो गए, जब मेसी सिर्फ 10 मिनट बाद ही कड़ी सुरक्षा में बाहर ले जाए गए. मेसी ने स्टेडियम का चक्कर नहीं लगाया, जिससे फैन्स बेहद खफा हो गए.

अव्यवस्था, भीड़ प्रबंधन में कमी और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण मेसी स्टेडियम का चक्कर नहीं लगा पाए. नाराज दर्शकों ने बोतलें फेंकी और होर्डिंग्स तोड़ दिए, जिनके वीडियो एवं फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. इस बवाल के बावजूद लियोनेल मेसी का ‘GOAT Tour to India 2025’ का बाकी शेड्यूल तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है.

कोलकाता के बाद लियोनेल मेसी 13 दिसंबर को ही हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां शाम सात बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7 vs 7 फुटबॉल मैच होगा. इसके बाद एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया जाएगा. फिर मेसी का कारवां पहुंचेगा मुंबई, जहां कई हाईप्रोफाइल इवेंट तय हैं.

14 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे ब्रेबोर्न स्टेडियम में Padel GOAT कप के लिए लियोनेल मेसी का वेलकम किया जाएगा. फिर शाम 4 बजे सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा, जिसमें बॉलीवुड सितारे नजर आएंगे. शाम 5 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है. मेसी के कार्यक्रमों में चैरिटी फैशन शो, अर्जेंटीना की 2022 विश्व कप से जुड़ी यादगार वस्तुओं की नीलामी और लुइस सुआरेज की अगुवाई में एक स्पेनिश म्यूजिकल ईवनिंग भी शामिल है. इस इवेंट में शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर के शामिल होने की भी उम्मीद है.

फिर लियोनेल मेसी 15 दिसंबर को नई दिल्ली जाएंगे. मेसी की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है. जबिक उसी दिन दोपहर 1:30 बजे वो अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान मिनर्वा अकादमी के खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और कुछ भारतीय क्रिकेटर्स भी मौजूद रह सकते हैं.

13 दिसंबर ( हैदराबाद)

शाम 7:00 बजे: राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7 vs 7 मैच. इसके बाद म्यूजिकल कॉन्सर्ट

14 दिसंबर (मुंबई)

दोपहर 3:30 बजे से: ब्रेबोर्न स्टेडियम में Padel Cup

शाम 4:00 बजे से: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच

शाम 5:00 बजे से: वानखेड़े स्टेडियम इवेंट और चैरिटी फैशन शो

15 दिसंबर (नई दिल्ली)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात

दोपहर 1:30 बजे: अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट

कोलकाता की घटना के बाद आयोजकों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. फैन्स अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी शहरों में बेहतर क्राउड मैनेजमेंट और तय कार्यक्रम के अनुसार लियोनेल मेसी को देखने का पूरा मौका मिलेगा.

