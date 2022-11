Cristiano Ronaldo FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बड़ा झटका, लगा दो मैच का बैन और जुर्माना भी

Cristiano Ronaldo FIFA World Cup: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बीच दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट एफए कप की ओर से रोनाल्डो पर जुर्माना और दो मैच का प्रतिबंध लगाया गया है.

दरअसल, रोनाल्डो इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड (Manchester United) के लिए खेलते हैं. हाल ही में उन्होंने मैच में हारने के बाद बाहर निकलते समय गुस्से में एक फैन का मोबाइल तोड़ दिया था. इसी मामले में कार्रवाई करते हुए रोनाल्डो पर यह जुर्माना और बैन लगा है.

वर्ल्ड कप में लागू होगा या नहीं यह प्रतिबंध?

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, रोनाल्डो पर 50,000 पाउंड (करीब 49 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही एफए कप की ओर से दो मैच का बैन भी लगा है. ऐसे में यह प्रतिबंध वर्ल्ड कप में लागू नहीं होगा. यह प्रतिबंध सिर्फ एफए टूर्नामेंट के मैचों में ही रहेगा.

अहम मुकाबले में हार गया था यूनाइटेड

दरअसल, इसी साल अप्रैल में मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम ने एवरटन के खिलाफ मैच खेला था. चैम्पियंस लीग में क्वालिफाई करने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को यह मैच जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था. इस मैच में एवरटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को करारी शिकस्त दी थी. इसके साथ ही चैम्पियंस लीग में क्वालिफाई करने की उम्मीदें भी कमजोर पड़ गई थीं.

