Pele dies at 82: जिस मैदान पर खेला सबसे यादगार मैच... वहीं होगा पेले का अंतिम संस्कार

एडसन अरांतेस डो नासिमेंटो यानी पेले का लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया. वह 82 वर्ष के थे. पेले के क्लब सांतोस ने एक बयान में कहा कि लोग विला बेलमिरो स्टेडियम पर उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

X

Pele's funeral and burial to be held at home of club team Santos (Reuters)