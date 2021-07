मुजराबानी ने लिया तस्कीन से बदला! चौका जड़ने के बाद किया 'डांस', VIDEO

जिम्बाब्वे को हरारे में खेले गए एकमात्र टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों 220 रनों से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस टेस्ट मैच में खेल से ज्यादा तस्कीन अहमद और ब्लेसिंग मुजराबानी अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहे. रविवार को मैच के आखिरी दिन भी दोनों खिलाड़ियों के बीच यह नोक-झोंक जारी रही. लेकिन अबकी बार मुजराबानी को चौका जड़ने के बाद तस्कीन अहमद की नकल करते हुए देखा गया.

जिम्बाब्वे की दूसरी पारी के 93वें ओवर में तस्कीन की गेंद पर ब्लेसिंग मुजराबानी ने डीप मिडविकेट पर चौका जड़ दिया. जिसके बाद मुजराबानी बांग्लादेशी गेंदबाज की नकल करते हुए पिच पर ही डांस करने लगे. हालांकि, तस्कीन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह अपने बॉलिंग रन-अप पर वापस चल दिए.‌ ब्लेसिंग मुजराबानी दूसरी पारी में 30 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे.

इससे पहले मैच के दूसरे दिन तस्कीन अहमद ने गेंद को डिफेंड करने के बाद डांस मूव्स दिखाए थे. तस्कीन की यह हरकत मुजराबानी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वे तस्कीन के पास चले गए थे. तस्कीन भी उसके बाद कहां पीछे रहने वाले थे और वह भी गेंदबाज को आंखों में आंखें डालकर कुछ बोलने लगे. इस दौरान मुजराबानी का चेहरा तस्कीन के हेलमेट ग्रिल से लगा हुआ था.

