ICC हॉल ऑफ फेम में 'एशियन ब्रैडमैन' जहीर अब्बास, दो और दिग्गजों को मिला सम्मान

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. उनके अलावा ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लिसा स्टालेकर को हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है. इस बार 'एशियन ब्रैडमैन' के नाम से मशहूर रहे 73 साल के पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास को भी इस सूची में जगह मिली है.

टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल दोनों में 10,000 से ज्यादा रन और 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीकी दिग्गज 44 साल के जैक कैलिस ने 2014 में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. टेस्ट क्रिकेट में वह रिकॉर्ड 23 बार मैन ऑफ द मैच रहे. कैलिस साउथ अफ्रीका की ओर से टेस्ट (13206) और वनडे (11550) दोनों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं.

पुणे में पैदा हुईं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर (41 साल) 1000 रन और 100 विकेट का वनडे डबल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं. वह 2005 और 2013 महिला वनडे वर्ल्ड कप विजेता रही हैं. साथ ही वह 2010 और 2012 के महिला टी-20 वर्ल्ड कप की भी विजेता रहीं.

'रन मशीन' के तौर पर विख्यात रहे जहीर अब्बास ने 5 अंतरराष्ट्रीय (टेस्ट+ वनडे) पारियों में लगातार शतक जमाए. वह ऐसा करने वाले एवर्टन वीक्स (वेस्टइंडीज) के बाद दूसरे बल्लेबाज रहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक 25 बल्लेबाजों ने शतकों का शतक पूरा किया है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 100 या इससे ज्यादा शतक जमाने वालों की लिस्ट में एक ही एशियाई बल्लेबाज जहीर अब्बास का नाम शामिल है.

2019 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर कैथरीन फिट्जपैट्रिक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था. इसके साथ ही अब 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 93 हो गई.

कोविड-19 महामारी के कारण हुआ वर्चुअल समारोह

आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल समारोह का आयोजन किया. इसमें कैलिस के अलावा लंबे समय तक उनके साथी रहे शॉन पोलाक और भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी हिस्सा लिया.

कैलिस अफ्रीका के चौथे, अब्बास PAK के छठे खिलाड़ी

जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के चौथे. जबकि जहीर अब्बास पाकिस्तान के छठे खिलाड़ी हैं, जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. लिसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की 27वीं खिलाड़ी, नौवीं महिला खिलाड़ी और अपने देश की पांचवीं महिला क्रिकेटर हैं, जिन्हें इस सूची में जगह मिली.

इस सूची में जगह बनाने की पात्रता क्या होती है

संन्यास ले चुके खिलाड़ी अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के पांच साल बाद इस सूची में जगह बनाने के पात्र होते हैं.आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पूर्व खिलाड़ियों के अलावा मीडिया, आईसीसी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स संघों के महासंघ (फिका) के प्रतिनिधि इस सूची में शामिल होने वालों का चयन करते हैं.