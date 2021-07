लुईस की धमाकेदार पारी, विंडीज ने ऑस्ट्रेलिया से 4-1 से सीरीज जीती

सलामी बल्लेबाज इविन लुईस की धमाकेदार पारी से बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले वेस्टइंडीज ने 5वें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से जीती. इन दोनों टीमों के बीच अब बारबाडोस में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

वेस्टइंडीज के कार्यवाहक कप्तान निकोलस पूरन ने सीरीज में पहली बार टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. लुईस ने 34 गेंदों पर 79 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के शामिल हैं. पूरन ने 18 गेंदों पर 31 रनों का योगदान दिया. वेस्टइंडीज ने आखिर में विकेट गंवाए, लेकिन वह 8 विकेट पर 199 रन बनाने में सफल रहा, जो सीरीज में उसका सर्वोच्च स्कोर है.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 विकेट पर 183 रन ही बना पाई. उसका कोई भी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया. कप्तान एरॉन फिंच ने 34, शानदार फॉर्म में चल रहे मिशेल मार्श ने 30 और मैथ्यू वेड ने 26 रन बनाए.

