WI vs AUS T20: लगातार चौथा मैच नहीं जीत पाई विंडीज, आखिरी ओवर में स्टार्क का कमाल

ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 4 रनों से जीत के साथ वेस्टइंडीज के विजय रथ को रोक दिया. मिशेल मार्श की 75 रनों की पारी और 3 विकेट के बाद अंतिम ओवरों में तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी से कंगारुओं को यह जीत मिली.

वेस्टइंडीज की टीम पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है और बुधवार को लगातार चौथा मैच जीतने के भी बेहद करीब थी. टीम को अंतिम ओवर में 11 रनों की दरकार थी, लेकिन स्टार्क ने लगातार 5 गेंदें खाली फेंकीं और फिर अंतिम गेंद पर छक्का पड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की. वेस्टइंडीज की टीम 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट पर 185 रन ही बना सकी.

Career-best with the bat 🏏 75 off 44

Career-best with the ball ☝️ 3/24 off 4.0



Player of the Match Mitchell Marsh was at the heart of @CricketAus’ victory over West Indies.https://t.co/zCt5xIblV3 | #WIvAUS pic.twitter.com/5VJLSVt7qy