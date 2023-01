Suryakumar Yadav IND vs SL Series: सूर्यकुमार की जगह किस प्लेयर्स को प्लेइंग इलेवन में मिली जगह? जानिए वनडे से टी20 तक स्ट्राइक रेट में अंतर

Suryakumar Yadav IND vs SL Series: भारतीय टीम इन दिनों अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 67 रनों के अंतर से जीत लिया है. इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं. इसका कारण है कि टीम प्लेइंग-11 में कुछ चौंकाने वाले फैसले किए गए थे.

कप्तान रोहित ने प्लेइंग-11 में ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को जगह नहीं दी थी. जबकि ईशान ने इससे ठीक पहले वनडे में डबल सेंचुरी लगाई थी और सूर्या ने टी20 मैच में शतक जमाया था. जबकि मुकाबले में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को मौका दिया गया था, जिनका प्रदर्शन पहले मैच में खास नहीं रहा.

वनडे मैचों में नहीं चल रहा सूर्या का बल्ला

मिडिल ऑर्डर में श्रेयस ने 28 और राहुल ने 39 रन बनाए थे. फैन्स के मन में यह सवाल जरूर था कि आखिरकार सूर्या को टी20 में शतक लगाने के बावजूद वनडे मैच में जगह क्यों नहीं मिली? इसका बड़ा कारण सूर्या का प्रदर्शन ही रहा है. टी20 में बल्ले से आग उगलने वाले सूर्या ने 16 वनडे मैचों में सिर्फ 2 फिफ्टी ही लगाई हैं. जबकि वो 45 टी20 मैचों में तीन शतक और 13 फिफ्टी जमा चुके हैं.

For his stupendous knock of 113 off 87 deliveries, @imVkohli is adjudged Player of the Match as #TeamIndia beat Sri Lanka by 67 runs.



Scorecard - https://t.co/MB6gfx9iRy #INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/ecI40guZuB