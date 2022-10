Virat Kohli In Tears: पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतते ही रो पड़े विराट कोहली, रोहित शर्मा ने गोद में उठाकर मनाया जश्न, Video

टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चार विकेट से पीटकर अपने मिशन की दमदार शुरुआत की है. मेलबर्न में हुए कमाल के मैच में टीम इंडिया ने विराट कोहली की दमदार पारी के दमपर यह मैच जीता. इस ऐतिहासिक जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा का स्पेशल मोमेंट देखने को मिला, जब टीम इंडिया के कप्तान ने विराट को गोद में उठा लिया.



विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में 82 रनों की पारी खेली. जब रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी बॉल पर सिंगल लिया और भारत ने मैच अपने नाम किया, जब विराट कोहली खुशी से झूम उठे. इतना ही नहीं इस दौरान उनके आंसू भी निकले और वह काफी भावुक हो गए. विराट कोहली को इस अंदाज़ में पहली बार ही देखा गया.

जैसे ही टीम इंडिया ने यह मैच जीता, उसके तुरंत बाद टीम के बाकी प्लेयर्स भी मैदान पर दौड़ आए. कप्तान रोहित शर्मा भी खुद को नहीं रोक पाए और मैदान पर आ गए. रोहित शर्मा ने खुशी के मारे विराट कोहली को गोद में उठा लिया और फिर गले मिलकर इस धमाकेदार जीत की बधाई दी.

विराट कोहली का भावुक होना कोई आम बात नहीं है, यह मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले भी मानते हैं. हर्षा ने ट्वीट कर लिखा कि मैं कई साल से विराट कोहली को देख रहा हूं. मैंने कभी उन्हें आंसू में नहीं देखा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं. ये कभी ना भूलने वाला पल है.

बता दें कि इसी मैच में फैन्स को रोहित शर्मा का इमोशनल अंदाज़ भी देखने को मिला. जब भारत का राष्ट्रगान चल रहा था, उस वक्त रोहित शर्मा इमोशनल हो गए थे. रोहित शर्मा की आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल किया. पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह जीत कितनी अहम थी, यही बताता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए.

भारत ने पाकिस्तान को इस तरह चटाई धूल

मेलबर्न में करीब एक लाख लोगों के सामने विराट कोहली की धमाकेदार पारी के दमपर टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 का स्कोर बनाया था, पिच को देखते हुए यह स्कोर काफी मुश्किल लग रहा था. पाकिस्तान की से इफ्तिखार अहमद, शान मसूद ने फिफ्टी जड़ी.

जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी हालत खराब थी, क्योंकि 31 के स्कोर पर ही 4 विकेट गिर गए थे. इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पंड्या के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसके दमपर टीम इंडिया को मजबूती मिली. आखिरी ओवर में भारत को 16 रन चाहिए थे, जिसे टीम इंडिया ने आखिरी बॉल पर जाकर बना लिया.