विराट कोहली के शतक का जबरदस्त असर! विशाखापत्तनम वनडे में हाउसफुल रहेगा स्टेडियम, मिनटों में बिक गए सारे टिकट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले में भारतीय फैन्स की निगाहें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर रहेंगी, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. कोहली ने रांची वनडे में 135 रन बनाए थे. फिर रायपुर वनडे में कोहली के बैट से 102 रन निकले थे.

विराट कोहली को लेकर विशाखापत्तनम के लोकल फैन्स में काफी क्रेज दिख रहा है. तीसरे वनडे से पहले एक बार फिर यह साबित हो गया है कि कोहली दर्शकों को स्टेडियम की ओर खींचने में माहिर हैं. 30 नवंबर को रांची में उनकी शतकीय पारी का सीधा असर विशाखापत्तनम में होने वाले वनडे मैच के लिए टिकटों की बिक्री पर दिखा. रांची में कोहली के शतक बनाने के बाद कुछ ही मिनटों में तीसरे वनडे के लिए सभी टिकट बिक गए. कोहली बैक-टू-बैक शतक जड़कर सीरीज को हाई-वोल्टेज बना चुके हैं. अब शनिवार को स्टेडियम खचाखच भरा रहने वाला है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 28 नवंबर को टिकटों का पहला फेज लाइव होने के बाद शुरुआती दो दिनों तक बिक्री बेहद धीमी थी. लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने 30 नवंबर को रांची में शतक लगाया, फिर फैन्स का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच गया. देखा जाए तो 1 और 3 दिसंबर को टिकट ऑनलान होने के कुछ ही मिनटों में पूरी तरह बिक चुके थे. टिकट की कीमतें 1,200 रुपये से 18,000 रुपये तक थीं, लेकिन सभी स्लैब के टिकट फैन्स ने तुरंत खरीद लिए.

विराट कोहली को लेकर जबरदस्त क्रेज

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) की मीडिया और ऑपरेशन्स टीम का मानना है कि कोहली का शतक एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया. एसीए की मीडिया एंड ऑपरेशन्स टीम के सदस्य वाई वेंकटेश ने कहा, 'पहला फेज बहुत धीमा था. लेकिन रांची में विराट कोहली के शतक ने सबकुछ बदल दिया. हम सभी को पता है कि विराट कोहली का यहां शानदार रिकॉर्ड रहा है. इसलिए दूसरे और तीसरे फेज की टिकटें मिनटों में गायब हो गईं.'

दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने 358 रन बनाने के बावजूद हार का सामना किया था. विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जड़े, जबकि केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया. लेकिन भारतीय गेंदबाजी कमजोर दिखी और साउथ अफ्रीकी टीम इस स्कोर को पार कर गई. बता दें कि पहले मैच में भारत ने 349 रन बनाकर 17 रन से जीत दर्ज की थी. तीसरा वनडे अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला बन गया है. साथ ही कोहली की विस्फोटक फॉर्म ने इस मुकाबले को और खास कर दिया है.

