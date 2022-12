Virat Kohli Fight: आउट होने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर से भिड़े विराट कोहली, शाकिब उल हसन ने किया बीच-बचाव, Video

बांग्लादेश के मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच जारी दूसरा टेस्ट मैच अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य दिया है, लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में पूरी तरह लड़खड़ा गई है और 50 के स्कोर से पहले ही टीम के चार विकेट गिर गए हैं. भारत को अब जीत के लिए 100 रनों की जरूरत है, जबकि उसके पास 6 विकेट ही बाकी हैं.



तीसरा दिन खत्म होने से पहले जब विराट कोहली का विकेट गिरा, तो मैदान पर एक विवाद भी हुआ. विराट कोहली आउट होने के बाद बांग्लादेशी प्लेयर से भिड़ गए, हाल ये हुआ कि शाकिब अल हसन को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा.



दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, मेहदी हसन मिराज की बॉल पर मोमिनुल हसन ने विराट कोहली का कैच लपका. विराट कोहली जब आउट हुए, तब बांग्लादेशी प्लेयर्स ने जमकर जश्न मनाया. इस दौरान बांग्लादेशी प्लेयर्स और विराट कोहली के बीच कुछ बहस हुई.

Some heating arguments between Taijul Islam to Virat Kohli. #BANvIND pic.twitter.com/VTjpxdqtqr

Kohli was indulged in a fight and commentator said "jaban se nahi balle se jawab dena tha" Virat is definetly missing his big brother Rohit sharma pic.twitter.com/vCL47DX0Ig