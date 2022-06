Virat Kohli: विराट कोहली ने वॉर्मअप मैच में बनाया 'शतक', 7वें नंबर पर बैटिंग की और फिर...

Virat Kohli: पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दिनों टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं. पिछले ढाई साल से बड़े स्कोर के लिए तरस रहे कोहली ने इंग्लिश क्लब लिसेस्टरशायर के खिलाफ वॉर्मअप मैच में शतक बनाकर फैन्स के मन में कुछ उम्मीद जगाई है. अब फैन्स चाहते हैं कि कोहली इंटरनेशनल मैच में भी यह कमाल दिखाएं.

यहां हम आपको बता दें कि कोहली ने वॉर्मअप मैच की दोनों पारियों में मिलाकर कुल 100 रन बनाए हैं. इस तरह उन्होंने मैच में शतक लगाया है, ना कि एक पारी में. मगर यह अच्छी फॉर्म में आने का संकेत है. कोहली ने दूसरी पारी में फिफ्टी लगाई थी.

दरअसल, विराट कोहली ने लिसेस्टरशायर के खिलाफ पहली पारी में सिर्फ 33 रन बनाए थे. इसके लिए उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया था. इस दौरान कोहली ने एक छक्का भी जमाया था. इसके बाद दूसरी पारी में कोहली काफी नीचे यानी 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए और इस बार फिफ्टी जमाई.

कोहली ने दोनों पारियों में कुल 100 रन

कोहली ने दूसरी पारी में 98 गेंदों का सामना करते हुए 67 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके भी जमाए. इस तरह कोहली ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 100 रन (33+67) बनाए. कोहली को पहली पारी में रोमन वॉकर ने क्लीन बोल्ड किया था. जबकि दूसरी पारी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ही कोहली का शिकार किया. बुमराह ने कोहली को कैच आउट कराया.

