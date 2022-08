Virat Kohli: फॉर्म में लौटे विराट कोहली, हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ जड़ी फिफ्टी, टीम को मुश्किल से निकाला

भारतीय क्रिकेट टीम के फैन्स के लिए खुशखबरी है. टीम इंडिया के किंग विराट कोहली एक बार फिर रंग में लौट आए हैं. हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ बुधवार को हुए मैच में विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़ा और टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला. खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली ने एशिया कप से पहले एक लंबा ब्रेक लिया था, यहां उन्होंने वापसी की और दूसरे ही मैच में फिफ्टी जड़ दी.

विराट कोहली ने अपनी इस स्पेशल पारी में 59 रन बनाए. कोहली ने 44 बॉल खेलीं, इनमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल रहे. विराट कोहली ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पीड को बढ़ाया और अंत में तेज़ी से रन बटोरे. विराट कोहली ने सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर 98 रनों की पार्टनरशिप की, जिसने टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. भारत की पारी 20 ओवर में 192/2 के स्कोर पर खत्म हुई.

