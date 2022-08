Vinod Kambli: आर्थिक तंगी से जूझ रहे पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली, काम की तलाश, बोले- सचिन तेंदुलकर को सब पता है...

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली इन दिनों काम की तलाश में हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. कभी भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी माने जाने वाले विनोद कांबली का कहना है कि इस वक्त वह सिर्फ बीसीसीआई द्वारा मिलने वाली पेंशन के दम पर ही अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं.



विनोद कांबली ने यह भी बताया है कि उनके पूर्व साथी और दोस्त सचिन तेंदुलकर को भी उनके हालात के बारे में पता है, लेकिन वह उनसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सचिन ने उनकी काफी मदद की है.



50 साल के विनोद कांबली ने 2019 में आखिरी बार किसी टीम की कोचिंग की थी, तब वह टी-20 मुंबई लीग में जुड़े थे. उसके बाद कोरोना ने काफी चीज़ों को बदल दिया, अब वह बीसीसीआई से मिलने वाली 30 हज़ार रुपये की पेंशन पर निर्भर हैं. इसके अलावा वह तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल अकादमी में भी ट्रेनिंग देते थे, लेकिन वह उनके घर से काफी दूर है.

