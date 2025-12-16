IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने बीच में ही क्यों छोड़ दी T20 सीरीज? जानें क्या है वजह

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से अनुपस्थिति ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब वह पांच मैचों की करीबी श्रृंखला में भारत की गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं. सीनियर तेज गेंदबाज रविवार को मैदान पर नहीं उतरे, जिससे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले के लिए भारत को अपने तेज गेंदबाजी संसाधनों में बदलाव करना पड़ा.

सूर्या ने टॉस के बाद दी जानकारी

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि बुमराह व्यक्तिगत कारणों से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, जबकि अक्षर पटेल भी बीमार पड़ने के कारण मैच से बाहर रहे. बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पुष्टि की कि बुमराह एक पारिवारिक मामले के चलते मुंबई लौट गए हैं, जिसके कारण उन्हें श्रृंखला के बीच में ही टीम छोड़नी पड़ी.

आखिर क्या है मामला

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह को घर लौटना पड़ा क्योंकि उनके एक बेहद करीबी पारिवारिक सदस्य फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं. स्थिति ऐसी थी कि उनकी तत्काल मौजूदगी जरूरी हो गई, और पूरा ध्यान इस निजी आपात स्थिति से निपटने पर केंद्रित रहा. नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि बुमराह की श्रृंखला में वापसी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं.

बुमराह की गैरमौजूदगी के बावजूद भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली. कटक में पहला टी20 जीतने के बाद भारत को मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे मैच में 51 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे धर्मशाला का मुकाबला बेहद अहम बन गया था. मेजबान टीम ने अनुशासित ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर शानदार वापसी की, दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर रोकने के बाद लक्ष्य को सिर्फ 15.5 ओवर में सात विकेट से हासिल कर लिया.

भारत के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारने के बाद शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली, नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए मेहमान टीम को कोई भी लय बनाने नहीं दी. पारी में इस्तेमाल किए गए सभी छह गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट लिया, जो टीम प्रयास की झलक देता है.

अब जब श्रृंखला भारत के पक्ष में झुक चुकी है, तो ध्यान बुधवार, 11 दिसंबर को लखनऊ में खेले जाने वाले चौथे टी20 पर केंद्रित हो गया है. बुमराह श्रृंखला के अंतिम हिस्से के लिए लौटेंगे या नहीं, यह अब भी अनिश्चित बना हुआ है और उनकी उपलब्धता पूरी तरह उनके पारिवारिक सदस्य की सेहत में सुधार पर निर्भर करेगी.

