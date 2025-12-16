scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने बीच में ही क्यों छोड़ दी T20 सीरीज? जानें क्या है वजह

जसप्रीत बुमराह पारिवारिक आपात स्थिति के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 से बाहर रहे और मुंबई लौट गए. उनकी गैरमौजूदगी के बावजूद भारत ने धर्मशाला में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 117 पर रोककर सात विकेट से जीत दर्ज की और श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली.

Advertisement
X
जसप्रीत बुमराह भारत-अफ्रीका सीरीज से हुए बाहर (Photo: ITG)
जसप्रीत बुमराह भारत-अफ्रीका सीरीज से हुए बाहर (Photo: ITG)

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से अनुपस्थिति ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब वह पांच मैचों की करीबी श्रृंखला में भारत की गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं. सीनियर तेज गेंदबाज रविवार को मैदान पर नहीं उतरे, जिससे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले के लिए भारत को अपने तेज गेंदबाजी संसाधनों में बदलाव करना पड़ा.

सूर्या ने टॉस के बाद दी जानकारी

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि बुमराह व्यक्तिगत कारणों से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, जबकि अक्षर पटेल भी बीमार पड़ने के कारण मैच से बाहर रहे. बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पुष्टि की कि बुमराह एक पारिवारिक मामले के चलते मुंबई लौट गए हैं, जिसके कारण उन्हें श्रृंखला के बीच में ही टीम छोड़नी पड़ी.

सम्बंधित ख़बरें

India's star all-rounder Hardik Pandya in this frame
1000 रन और विकेटों का शतक... हार्दिक पंड्या T20 में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी 
Axar Patel and Jasprit Bumrah
बुमराह को क्या हुआ? टी20 सीरीज के बीच घर लौटे, अक्षर बीमार पड़े 
Rohit-Kohli
BCCI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में Rohit-Kohli का होगा डिमोशन! 
Rohit Sharma,Virat Kohli
ICC रैंकिंग में ROKO का दबदबा! नंबर 1 और 2 पर कब्जा, बुमराह-अभिषेक का भी जलवा 
Bumrah
T-20 International में Bumrah ने किया ये कारनामा! 

यह भी पढ़ें: IND vs SA: बीमारी के चलते अक्षर पटेल बाकी दो T20 मैच से बाहर, इस खिलाड़ी को मिली जगह

आखिर क्या है मामला

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह को घर लौटना पड़ा क्योंकि उनके एक बेहद करीबी पारिवारिक सदस्य फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं. स्थिति ऐसी थी कि उनकी तत्काल मौजूदगी जरूरी हो गई, और पूरा ध्यान इस निजी आपात स्थिति से निपटने पर केंद्रित रहा. नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि बुमराह की श्रृंखला में वापसी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं.

Advertisement

बुमराह की गैरमौजूदगी के बावजूद भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली. कटक में पहला टी20 जीतने के बाद भारत को मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे मैच में 51 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे धर्मशाला का मुकाबला बेहद अहम बन गया था. मेजबान टीम ने अनुशासित ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर शानदार वापसी की, दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर रोकने के बाद लक्ष्य को सिर्फ 15.5 ओवर में सात विकेट से हासिल कर लिया.

यह भी पढ़ें: ICC रैंकिंग में रोहित-कोहली का दबदबा! नंबर 1 और 2 पर कब्जा, बुमराह-जडेजा-वरुण-अभिषेक का भी जलवा

भारत के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारने के बाद शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली, नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए मेहमान टीम को कोई भी लय बनाने नहीं दी. पारी में इस्तेमाल किए गए सभी छह गेंदबाजों ने कम से कम एक विकेट लिया, जो टीम प्रयास की झलक देता है. 

अब जब श्रृंखला भारत के पक्ष में झुक चुकी है, तो ध्यान बुधवार, 11 दिसंबर को लखनऊ में खेले जाने वाले चौथे टी20 पर केंद्रित हो गया है. बुमराह श्रृंखला के अंतिम हिस्से के लिए लौटेंगे या नहीं, यह अब भी अनिश्चित बना हुआ है और उनकी उपलब्धता पूरी तरह उनके पारिवारिक सदस्य की सेहत में सुधार पर निर्भर करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    Advertisement