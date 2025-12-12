U19 Asia Cup LIVE: 14 छक्के, 9 चौके... वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी में उड़ा UAE

Vaibhav Suryavanshi Match Live: एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का शुरुआती मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ है. दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में जारी इस मुकाबले में यूएई के कप्तान यायिन राय ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. मुकाबले में सबकी निगाहें भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर हैं.
ओपनिंग करने उतरे वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से धमाल मचाया. वैभव ने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. वैभव ने 84 गेंदों पर 150 रन पूरे किए हैं. आखिरकार वह 95 गेंदों में 171 रन बनाकर लौटे. भारतीय टीम का स्कोर 260 रनों के पार जा चुका है और उसका 3 विकेट गिरा है.
10 दिनों के अंदर दूसरा शतक
वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में क्रीज पर नजरें जमाने के बाद बड़े शॉट्स खेले. वैभव ने इस मैच में 4 चौके और चार छक्के की मदद से 30 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की थी. फिर तूफानी बैटिंग कर शतक पूरा किया. वैभव ने 10 दिनों के भीतर अपना दूसरा शतक लगाया है. वैभव ने 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार की ओर से 108* रन बनाए थे. हालांकि कप्तान आयुष म्हात्रे ने यूएई के खिलाफ निराश किया और सिर्फ 4 रन बनाए. एरॉन जॉर्ज ने 69 रन बनाए. वैभव ने 171 रनों का पारी में 14 छक्के और 9 चौके जड़े.
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इसके पहले एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2025 में बल्ले से गजब का प्रदर्शन किया था. तब यूएई के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर 144 रन ठोककर सबको हैरान कर दिया था. उस पूरी सीरीज में वैभव का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने 4 मैचों में 239 रन बनाए. फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के लिए शतक जड़ा
संयुक्त अरब अमीरात की प्लेइंग XI: यायिन राय (कप्तान), अयान मिस्बाह, अहमद खुदादाद, शालोम डिसूजा, पृथ्वी मधु, नूरुल्लाह अयोबी, सालेह अमीन (विकेटकीपर), उदीश सूरी, अली असगर शम्स, युग शर्मा, मुहम्मद रेयान खान
भारत की प्लेइंग XI: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल और कनिष्क चौहान.
एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 की शुरुआत 12 दिसंबर को हुई है. वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 21 दिसंबर को होना है. आयुष म्हात्रे इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं विहान मल्होत्रा टीम के उप-कप्तान हैं. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टक्कर 14 सितंबर को होनी है, जिसपर फैन्स की निगाहें हैं.
अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप्स
ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, UAE
ग्रुप बी: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल
भारत के ग्रुप मुकाबले
12 दिसंबर: बनाम यूएई, आईसीसी एकेडमी, दुबई
14 दिसंबर: बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई
16 दिसंबरL बनाम मलेशिया, द सेवन्स, दुबई
नॉकआउट मैचों का शेड्यूल
19 दिसंबर: पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी
19 दिसंबर: दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई
21 दिसंबर: फाइनल