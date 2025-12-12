scorecardresearch
 
U-19 Asia cup: एश‍िया कप अंडर-19 में वैभव सूर्यवंशी करेंगे तोड़फोड़, पाक‍िस्तान खौफ में... क्या जारी रहेगी भारत की 'नो हैंडशेक' दीवार?

U-19 एशिया कप 2025 में भारत के वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे मुख्य आकर्षण होंगे. बड़ा सवाल यह है कि क्या BCCI खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने देगा, जबकि ICC खेल को राजनीति से दूर रखना चाहता है. भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला रविवार को होना है.

वैभव सूर्यवंशी ने महाराष्ट्र के खिलाफ SMAT में शतक जड़ा था (Photo: PTI)
वैभव सूर्यवंशी ने महाराष्ट्र के खिलाफ SMAT में शतक जड़ा था (Photo: PTI)

अंडर 19 एश‍िया कप (Under-19 Asia Cup) इस बार सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि ‘नो हैंडशेक पॉलिसी’ की वजह से भी चर्चा में है. टीम इंडिया के स्टार वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या BCCI इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने देगी?

जून‍ियर टीम इंड‍िया शुक्रवार (12 द‍िसंबर) को UAE के खिलाफ अभियान शुरू करेगी, लेकिन असली हाई-वोल्टेज मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होगा. सीनियर क्रिकेट में खिलाड़ियों ने हाल की टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इनकार किया था, लेकिन U-19 स्तर पर ICC चाहता है कि राजनीति से दूर रहकर स्पोर्ट्समैनशिप फॉलो की जाए.

PTI को सूत्रों ने बताया मैनेजर आनंद दातार को बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं. अगर भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते, तो इसकी जानकारी पहले से मैच रेफरी को देनी होगी. ICC की कोशिश है कि जूनियर क्रिकेट में सही मैसेज जाए और विवाद ना बने. टूर्नामेंट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, ग्रुप A से सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का माने जा रहे हैं. बाकी टीमें, मलेशिया और UAE  हैं, ज‍िन्हें वनडे फॉर्मेट खेलने का अनुभव नहीं हैं. जबक‍ि यह टूर्नामेंट इसी फॉर्मेट में होना है. 

टीम इंड‍िया के लिए अच्छी बात यह है कि सूर्यवंशी और म्हात्रे बेहतरीन फॉर्म में हैं. SMAT में दोनों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. म्हात्रे ने दो शतक और एक फिफ्टी जमाई, वहीं सूर्यवंशी SMAT इतिहास में सबसे कम उम्र के सेंचुरी मेकर बने. दोनों मिलकर अब तक 9 सीनियर स्तर की सेंचुरी जड़ चुके हैं. इसी वजह से भारत इस बार खिताब का बड़ा दावेदार माना जा रहा है.

भारत की 15 लोगों की टीम में ये दोनों तीनों फॉर्मेट में 30 से ज्यादा सीनियर लेवल के मैच खेले हैं और कुल मिलाकर नौ सेंचुरी बनाई हैं. असल में यह बाकी सभी सात टीमों को मिलाकर सीनियर लेवल की सबसे ज्यादा सेंचुरी हैं और यह भारत को इस टूर्नामेंट में सबसे फेवरेट बना रहा है. 

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप्स 
ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, मलेश‍िया, UAE 
ग्रुप बी: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल 

भारत के ग्रुप मुकाबले 
12 दिसंबर- बनाम UAE, आईसीसी एकेडमी, दुबई 
14 दिसंबर- बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई 
16 दिसंबर- बनाम मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई 

अंडर-19 एशिया कप में नॉकआउट मैचों का शेड्यूल 
19 दिसंबर- पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी 
19 दिसंबर- दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई 
21 दिसंबर- फाइनल

एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस के अधीन), उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज. 
स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत. 

