अंडर 19 एश‍िया कप (Under-19 Asia Cup) इस बार सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि ‘नो हैंडशेक पॉलिसी’ की वजह से भी चर्चा में है. टीम इंडिया के स्टार वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या BCCI इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने देगी?

जून‍ियर टीम इंड‍िया शुक्रवार (12 द‍िसंबर) को UAE के खिलाफ अभियान शुरू करेगी, लेकिन असली हाई-वोल्टेज मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होगा. सीनियर क्रिकेट में खिलाड़ियों ने हाल की टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इनकार किया था, लेकिन U-19 स्तर पर ICC चाहता है कि राजनीति से दूर रहकर स्पोर्ट्समैनशिप फॉलो की जाए.

𝐓𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐌𝐞𝐧𝐬𝐔𝟏𝟗𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝟏𝟐 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫! 🫵



Eight teams. One title. Hosted by the Afghanistan Cricket Board in the UAE. A packed month of U19 action awaits. 💪#ACC pic.twitter.com/7uQg65DpqE — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 3, 2025

PTI को सूत्रों ने बताया मैनेजर आनंद दातार को बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं. अगर भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते, तो इसकी जानकारी पहले से मैच रेफरी को देनी होगी. ICC की कोशिश है कि जूनियर क्रिकेट में सही मैसेज जाए और विवाद ना बने. टूर्नामेंट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान, ग्रुप A से सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का माने जा रहे हैं. बाकी टीमें, मलेशिया और UAE हैं, ज‍िन्हें वनडे फॉर्मेट खेलने का अनुभव नहीं हैं. जबक‍ि यह टूर्नामेंट इसी फॉर्मेट में होना है.

टीम इंड‍िया के लिए अच्छी बात यह है कि सूर्यवंशी और म्हात्रे बेहतरीन फॉर्म में हैं. SMAT में दोनों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. म्हात्रे ने दो शतक और एक फिफ्टी जमाई, वहीं सूर्यवंशी SMAT इतिहास में सबसे कम उम्र के सेंचुरी मेकर बने. दोनों मिलकर अब तक 9 सीनियर स्तर की सेंचुरी जड़ चुके हैं. इसी वजह से भारत इस बार खिताब का बड़ा दावेदार माना जा रहा है.

भारत की 15 लोगों की टीम में ये दोनों तीनों फॉर्मेट में 30 से ज्यादा सीनियर लेवल के मैच खेले हैं और कुल मिलाकर नौ सेंचुरी बनाई हैं. असल में यह बाकी सभी सात टीमों को मिलाकर सीनियर लेवल की सबसे ज्यादा सेंचुरी हैं और यह भारत को इस टूर्नामेंट में सबसे फेवरेट बना रहा है.

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप्स

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, मलेश‍िया, UAE

ग्रुप बी: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल

भारत के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर- बनाम UAE, आईसीसी एकेडमी, दुबई

14 दिसंबर- बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई

16 दिसंबर- बनाम मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई

अंडर-19 एशिया कप में नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

19 दिसंबर- पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी

19 दिसंबर- दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर- फाइनल

एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस के अधीन), उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत.

