पाकिस्तान को पटखनी देने की तैयारी में UAE, इस भारतीय दिग्गज ने बनाया तगड़ा प्लान

यूएई के कोच लालचंद राजपूत ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान से डरेगी नहीं और सुपर-4 में जगह बनाने के लिए पूरा दम लगाएगी. ओमान पर 42 रन की जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है. भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका है. दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के खिलाफ हार और ‘हैंडशेक विवाद’ से जूझ रहा है, जिससे यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.

पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच यूएई से बुधवार को खेलेगा.(Photo: Getty)
पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच यूएई से बुधवार को खेलेगा.(Photo: Getty)

एशिया कप 2025  में आज पाकिस्तान और यूएई के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेला जाएगा. सुपर-4 में क्वालिफिकेशन के लिहाज से ये मैच दोनों ही टीम के लिए अहम है. क्योंकि इस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करेगी वह आगे का सफर करेगी. हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

लेकिन इस मैच से पहले यूएई के कोच लालचंद राजपूत ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान से घबराएगी नहीं. यूएई की टीम ओमान पर 42 रन की जोरदार जीत के साथ इस मुकाबले में उतर रही है. इस जीत की नींव मोहम्मद वसीम और अलीशान शरीफ़ू की 88 रनों की विस्फोटक साझेदारी ने रखी, जबकि गेंदबाज़ी विभाग में जुनैद सिद्दीकी ने कमान संभाली. बता दें कि लालचंद राजपूत की कोचिंग में टीम इंडिया ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

एशिया कप के पहले मैच में भारत के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में यूएई संघर्ष कर गई थी और अपने टी20 इतिहास का सबसे कम स्कोर बनाया था, लेकिन राजपूत ने उस हार को एक सबक बताया, जिसने टीम को मज़बूत किया है. उनका आत्मविश्वास हाल ही में शारजाह में खेले गए त्रिकोणीय सीरीज़ से भी बढ़ा है, जहां उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी थी और आसिफ़ खान ने 35 गेंदों पर 77 रन की धमाकेदार पारी खेली थी.

यह भी पढ़ें: PAK मंत्री ने फिर कराई अपने ही देश की फजीहत! एशिया कप टूर्नामेंट में एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई

क्या बोले लालचंद राजपूत

लालचंद राजपूत ने कहा कि एक प्रेरणादायक प्रदर्शन यूएई क्रिकेट के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जीत हमेशा अच्छी होती है. हमें इस मोमेंटम को आगे लेकर चलना है. सबसे अच्छी बात यह है कि हमने त्रिकोणीय सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही खेला है, इसलिए हमें पता है कि हम कहां खड़े हैं. बस एक अच्छा प्रदर्शन करना होगा और उस दिन हम निश्चित रूप से सुपर-4 में पहुंच सकते हैं.'

यह भी पढ़ें: एशिया कप Boycott करने की हिमाकत करेगा पाकिस्तान? लगेगा करोड़ों का चूना, झेलनी पड़ेंगी ये पाबंदियां

ऐसा रहा है पाकिस्तान का सफर

पाकिस्तान की बात करें तो उसने अपने अभियान की शुरुआत ओमान टीम पर आसान जीत से की थी, लेकिन भारत के खिलाफ बुरी तरह हार झेलनी पड़ी, जिसने उनकी मिडिल ऑर्डर की कमजोरियों को उजागर कर दिया. मैदान से बाहर भी उनकी तैयारियों पर ‘हैंडशेक विवाद’ का साया रहा.

इस विवाद ने न सिर्फ माहौल बिगाड़ा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को टूर्नामेंट से हटने की धमकी देने तक मजबूर कर दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने खेलने का फैसला किया. इन सबने पाकिस्तान का आत्मविश्वास हिला दिया है और यूएई के खिलाफ यह "करो या मरो" मुकाबला और भी रोमांचक बन गया है.

---- समाप्त ----
