एसीसी मेन्स अंडर 19 एश‍िया कप (ACC Men’s U19 Asia Cup 2025) की शुरुआत शुक्रवार (12 द‍िसंबर) को हुई. टीम इंड‍िया (U19 India) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE U19) के बीच भ‍िड़ंत में वैभव सूर्यवंशी छा गए. .ICC अकादमी ग्राउंड दुबई में ग्रुप A के शुरुआती मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों के मैच में 433/6 रनों का विशाल स्कोर बनाया.

14 साल के सूर्यवंशी 171 रन (95 गेंद) की विस्फोटक पारी खेलकर बोल्ड हुए. उनकी पारी में 9 चौके और 14 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. इसके साथ ही उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल,वैभव ने एशिया यूथ/अंडर-19 कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

The Sooryavanshi Express at 100 kmph 🚅



Watch India take on UAE in U19 #AsiaCup, LIVE on #SonyLIV and #SonySportsNetwork TV channels 📺 pic.twitter.com/1uTvVKxpvC — Sony LIV (@SonyLIV) December 12, 2025

भारत U19 के स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन UAE के स्पिनर सूरी ने उनकी पारी का अंत कर दिया. सूर्यवंशी 171 रन (95 गेंद) की विस्फोटक पारी खेलकर बोल्ड हुए. उनकी पारी में 9 चौके और 14 छक्के शामिल रहे. इससे पूर्व सूर्यवंशी ने 56 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल रहे.

इस टूर्नामेंट में अब भारत की पाकिस्तान से टक्कर 14 स‍ितंबर को होगी. 16 द‍िसंबर को भारत की मलेश‍िया से भ‍िड़ंत होनी है. कुल मिलाकर वैभव की यह पारी देखकर पड़ोसी देश के ख‍िलाड़ी खौफ में तो होंगे.

1⃣7⃣1⃣ runs

9⃣5⃣ deliveries

9⃣ fours

1⃣4⃣ sixes



Vaibhav Sooryavanshi sets the tone in style for India U19 with a whirlwind knock against UAE U19 🫡👏#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/DcbhMufAxn — BCCI (@BCCI) December 12, 2025

एशिया यूथ/अंडर-19 कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव सूर्यवंशी (भारत U19): 171(95), 14 छक्के, 9 चौके, SR 180.00 vs UAE U19, ICCA दुबई, 12 दिस 2025.

दरवेश रसूली (अफगानिस्तान U19): 105(38), 10 छक्के, 7 चौके, SR 276.31 vs UAE U19, कुआलालंपुर, 14 नव 2017.

शहजैब खान (पाकिस्तान U19): 159(147), 10 छक्के, 5 चौके, SR 108.16 vs भारत U19, दुबई (DICS), 30 नव 2024.

सौम्य सरकार (बांग्लादेश U19): 209(135), 8 छक्के, 27 चौके, SR 154.81 vs कतर U19, कुआलालंपुर, 23 जून 2012.

वैभव सूर्यवंशी का हाल‍िया प्रदर्शन

वैभव ने 10 दिनों के भीतर अपना दूसरा शतक लगाया है. वैभव ने 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार की ओर से 108* रन ठोके थे. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इसके पहले एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2025 में बल्ले से गजब का प्रदर्शन किया था. तब यूएई के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर 144 रन ठोककर सबको हैरान कर दिया था. उस पूरी सीरीज में वैभव का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने 4 मैचों में 239 रन बनाए. फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के लिए शतक जड़ा

एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस के अधीन), उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत.

भारत के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर- बनाम UAE, आईसीसी एकेडमी, दुबई

14 दिसंबर- बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई

16 दिसंबर- बनाम मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई

अंडर-19 एशिया कप में नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

19 दिसंबर- पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी

19 दिसंबर- दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर- फाइनल

