Team India T20 World Cup 2022: रोहित शर्मा और केएल राहुल का फ्लॉप शो, विराट कोहली की धीमी बैटिंग, इन गलतियों से सेमीफाइनल हारा भारत

Team India T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम की करारी शिकस्त हुई है. गुरुवार (10 नवंबर) को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से मात दी. ऐसे में इंडिया बाहर हो गई, जबकि इंग्लैंड टीम 13 नवंबर को पाकिस्तान से फाइनल खेलेगी.

भारतीय फैन्स इस हार से काफी निराश हैं. हर कोई टीम इंडिया की गलतियों पर बात कर रहे हैं. मगर बड़ी बात ये है कि टीम इंडिया ने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा. राहुल द्रविड़ की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम लगातार गलतियां दोहराती रही और खामियाजा सेमीफाइनल में भुगतना पड़ा है. आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी गलतियों पर...

रोहित-राहुल का फ्लॉप शो

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय ओपनर केएल राहुल और रोहित शर्मा का फ्लॉप शो सबसे बड़ी हार की वजह बनी है. राहुल टी20 वर्ल्ड कप में लगातार बड़ी टीमों और बड़े मैचों में फेल रहे हैं. इस बार भी वह 5 बॉल पर 5 रन ही बना सके. मगर कप्तान रोहित शर्मा ने जब लगातार दो चौके लगाए, तो लगा कि वह फॉर्म में लौट आएंगे.

मगर ऐसी उम्मीद लगाना बेमानी साबित हुई. रोहित ने 28 बॉल पर सिर्फ 27 रन बनाए औऱ आउट हो गए. वह अपनी धीमी पारी के लिए भी काफी ट्रोल हुए. टी20 जैसे फॉर्मेट में बल्लेबाज 28 बॉल पर 50 से ज्यादा रन बना देते हैं. मगर रोहित पूरे टूर्नामेंट में पूरी तरह फ्लॉप रहे. इस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अब तक केएल राहुल ने 6 मैचों में 128 रन ही बनाए. जबकि रोहित शर्मा ने भी इतने ही मैचों में सिर्फ 116 रन बनाए हैं. राहुल ने इस सीजन में दो और रोहित ने एक फिफ्टी लगाई.

