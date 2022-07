Ind Vs Eng 2nd ODI: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉप ऑर्डर ने टेके घुटने, रोहित शर्मा- ऋषभ पंत का नहीं खुला खाता, विराट कोहली फिर फ्लॉप

लॉर्ड्स में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की बल्लेबाजी फ्लॉप नज़र आई. इंग्लैंड ने भारत को 247 रनों का टारगेट दिया था, जवाब में टीम इंडिया जब बैटिंग करने आई तब शुरुआत से ही उसे झटके लगे. हालात ये हो गए कि टीम इंडिया ने अपने शुरुआती चार विकेट सिर्फ 31 के स्कोर पर ही गंवा दिए थे.

खाता नहीं खोल पाए रोहित-पंत



कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने खराब शुरुआत की. कप्तान रोहित शर्मा 10 बॉल खेलने के बाद भी अपना खाता नहीं खोल पाए और बाद में 0 के स्कोर पर ही LBW आउट हो गए. रोहित ने पिछले मैच में नाबाद 76 रन बनाए थे, लेकिन इस बार वो फेल हुए.



रोहित की तरह ही चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए ऋषभ पंत भी खाता नहीं खोल सके. ऋषभ पंत ने पांच बॉल खेली और लेग साइड में शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे.

रोहित शर्मा के जोड़ीदार शिखर धवन भी इस पारी में अपने रंग में नहीं दिखे. धवन सिर्फ 9 रन बना पाए और अपना कैच विकेटकीपर जोस बटलर को थमा बैठे.

किंग कोहली का फ्लॉप शो जारी



विराट कोहली दूसरे मैच में जब बल्लेबाजी करने आए तब उन्होंने दो-तीन शॉट ऐसे खेले, जिससे लगा कि शायद आज उनका दिन हो सकता है. लेकिन विराट कोहली की किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया और वह 16 रन बनाकर आउट हो गए. विराट कोहली ने अपनी पारी में 25 बॉल खेलीं और 3 चौके लगाए. डेविड विली की बॉल पर उनके बल्ले का किनारा लगा और बॉल सीधा विकेटकीपर जोस बटलर के हाथ में पहुंची.

विराट कोहली की आखिरी पांच पारियां

