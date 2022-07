Ind vs WI 1st ODI Fantasy 11: रवींद्र जडेजा की जगह किसे मिलेगा मौका, क्या होगी इंडिया-विंडीज की प्लेइंग-11?

Ind vs WI 1st ODI Fantasy 11: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच आज से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. पहला मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के स्टेडियम क्विंस पार्क ओवल में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड को सीमित ओवर्स की सीरीज (वनडे-टी20) में हराकर आ रही टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 12वीं वनडे सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि विंडीज टीम ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज हारी है.

पीठ की चोट के चलते जडेजा का खेलना मुश्किल

वनडे सीरीज में शिखर धवन को टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है. जबकि रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है. मगर जडेजा को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. वह घुटने में चोट के कारण पहले वनडे या फिर सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं. यदि जडेजा नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह पहले वनडे की प्लेइंग-11 में युजवेंद्र चहल के साथ स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी चुना जा सकता है.

इसके अलावा पहले वनडे में कप्तान धवन के साथ ओपनिंग कौन करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा. धवन के साथ ईशान किशन या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जा सकता है. जबकि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव मोर्चा संभालते दिखाई दे सकते हैं.

'West Indies is a great opportunity for the youngsters to get exposure and play, says #TeamIndia ODI Captain @SDhawan25 ahead of #WIvIND series. pic.twitter.com/PBelvII28c