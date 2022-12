Team India Cricket Schedule: 3 महीने में बैक टू बैक क्रिकेट, भारत आएंगी बड़ी 3 टीमें, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

टीम इंडिया इस वक्त बांग्लादेश में वनडे और टेस्ट सीरीज खेल रही है, वनडे सीरीज भारतीय टीम गंवा चुकी है और टेस्ट सीरीज होना बाकी है. लेकिन इस सीरीज के बाद भी भारतीय टीम फ्री नहीं होगी, क्योंकि बीसीसीआई द्वारा भारतीय टीम के घरेलू शेड्यूल को जारी कर दिया गया है. अगले तीन महीने में भारत में मैच खेलने के लिए तीन देशों की टीम आएंगी और मार्च तक लगातार मैच ही मैच होंगे.

बीसीसीआई द्वारा गुरुवार को श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे का शेड्यूल जारी किया गया. श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम जनवरी में भारत का दौरा करेगी. जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम फरवरी, मार्च में भारत में रहेगी.

🚨 NEWS 🚨: BCCI announces schedule for Mastercard home series against Sri Lanka, New Zealand & Australia. #TeamIndia | #INDvSL | #INDvNZ | #INDvAUS | @mastercardindia



