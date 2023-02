Ind vs Ire Women's T20 World Cup: वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, आयरलैंड को दी मात, स्मृति मंधाना की रिकॉर्डतोड़ पारी

टीम इंडिया ने वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क में सोमवार (20 फरवरी) को हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने आयरलैंड को डकवर्थ एंड लुईस नियम के तहत पांच रनों से पराजित किया. भारतीय टीम ने आयरलैंड को जीत के लिए 156 रनों का टारगेट दिया था. लेकिन 8.2 के खेल के बाद ही बारिश आ गई. उस समय आयरलैंड ने दो विकेट पर 54 रन बनाए थे और वह तब डीएलस नियम के तहत पांच रनों से पीछे थी.

बारिश काफी तेज रही और आगे खेल नहीं हो पाया. ऐसे में टीम इंडिया को विजेता घोषित कर दिया गया. भारतीय टीम की जीत में ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना का अहम रोल रहा. स्मृति ने 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली. स्मृति मंधाना ने 56 गेंद की आकर्षक पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाए. अब भारत के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने की संभावना है.

India edge Ireland after rain came down at St George's Park ⛈



They are through to the semi-finals to join England and Australia 💪#INDvIRE | #T20WorldCup | #TurnItUp pic.twitter.com/YelBhwzEM3