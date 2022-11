Ind Vs Nz T20: न्यूजीलैंड पर कहर बनकर टूटे सिराज-अर्शदीप, 14 रन के भीतर लिए 7 विकेट

India vs New Zealand Match: न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में खेली जा रही टी20 सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर कहर ढाया है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मैच नेपियर में खेला गया, बारिश से प्रभावित यह मैच टाई पर खत्म हुआ. न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, उस वक्त उसे बेहतर शुरुआत मिली और 16 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन जड़ दिए थे.

17वें ओवर की शुरुआती तीन बॉल पर भी कीवी बल्लेबाजों ने 11 रन बना दिए थे. यहां से लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड टीम 200 रन के पार ना पहुंच जाए. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने यहां से घातक गेंदबाजी की और पूरी कीवी टीम को ही 160 रनों पर ढेर कर दिया.

कीवी टीम ने 14 रन बनाकर 7 विकेट गंवाए

भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड टीम की पारी के आखिरी 7 विकेट सिर्फ 3 ओवर के अंदर ही निकाल लिए. न्यूजीलैंड टीम ने 17वें ओवर की चौथी बॉल पर अपना चौथा विकेट गंवाया था. जबकि कीवी टीम का आखिरी विकेट 20वें ओवर की चौथी बॉल पर गिरा. इस दौरान 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. न्यूजीलैंड टीम ने इन तीन ओवरों में सिर्फ 14 रन ही बनाए.

भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने धारदार गेंदबाजी की. दोनों ने बराबर 4-4 विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप थोड़े महंगे साबित हुए. उन्होंने 37 रन लुटाए, जबकि सिराज ने 17 ही रन दिए. एक सफलता हर्षल पटेल को मिली. जबकि एडम मिल्ने रनआउट हुए थे.

Innings Break!



A superb show with the ball from #TeamIndia! 💪 💪



4⃣ wickets each for Mohammed Siraj & Arshdeep Singh

1⃣ wicket for Harshal Patel



Over to our batters now! 👍 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/UtR64C00Rs #TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/g59Uz7h2eh