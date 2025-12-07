सूर्यकुमार यादव से छीन लेनी चाहिए टी20 की कप्तानी? आखिर सौरव गांगुली ने क्यों दी ये सलाह

शुभमन गिल को मई में भारत का टेस्ट कप्तान और अक्टूबर में ODI कप्तान नियुक्त किया गया था, जबकि सूर्यकुमार यादव जुलाई 2024 से T20I कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साल की शुरुआत में ही गिल को खेल के दोनों लंबे प्रारूपों की कप्तानी सौंप दी थी. बोर्ड ने पहले ही उन्हें T20I टीम का उपकप्तान बना दिया था, जिससे संकेत मिलता था कि रोहित शर्मा के बाद नेतृत्व की जिम्मेदारी उन्हें ही मिलने वाली है.

T20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया. ऐसा माना जा रहा था कि हार्दिक पंड्या या जसप्रीत बुमराह नए कप्तान होंगे. लेकिन BCCI ने सूर्यकुमार यादव को चुना. कुछ लोग उनके कप्तान बनने को लेकर आशंकित थे, लेकिन SKY ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है.

क्या सूर्यकुमार यादव को T20I कप्तानी से हटाया जाए?

कप्तानी संभालने के बाद से भारत ने उनके नेतृत्व में 22 में से सिर्फ 2 मैच गंवाए हैं. उनके शानदार रिकॉर्ड और 2026 T20 विश्व कप के नजदीक आने के बावजूद, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने सुझाव दिया है कि गिल को ऑल-फॉर्मेट कप्तान बनाया जाना चाहिए. यह सुझाव इंग्लैंड में उनकी कप्तानी और टेस्ट क्रिकेट में मिली सफलता के बाद आया है.

गांगुली ने एक पॉडकास्ट पर कहा, 'उस दिन मैं ईडन गार्डन्स में बैठा था, और कोई मेरे पास आया और पूछा, ‘क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल T20I कप्तान होना चाहिए?’ मैंने कहा, ‘उसे सब कुछ का कप्तान होना चाहिए क्योंकि वह इतना अच्छा है.’ और मैंने उनसे पूछा—तीन महीने पहले वह इंग्लैंड में था और सोने की तरह दिख रहा था. बल्लेबाज़ी, कप्तानी, एक युवा टीम को लड़ाया, बिना कोहली, बिना रोहित शर्मा के.'

गांगुली ने आगे कहा, 'और तीन महीने बाद आप सवाल पूछ रहे हैं. यही लोगों की सोच है. और ऐसा अक्सर उनके साथ होता है जो लगातार फैसले लेते हैं… आपको धैर्य रखना चाहिए; आपको किसी को बेहतर बनने का समय देना चाहिए.'

हालांकि T20Is में गिल का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा है, खासकर संजू सैमसन व यशस्वी जायसवाल की तुलना में, फिर भी उन्हें पहले पसंद के ओपनर के रूप में चुना गया है. यह संकेत देता है कि जब BCCI सूर्यकुमार से आगे बढ़ने का फैसला करेगी, तो गिल जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

