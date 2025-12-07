scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टी20 सीरीज में शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? कोच गंभीर ने दिया पूरा अपडेट

शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट में लगी गर्दन की चोट से उबर चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज़ में खेलेंगे. गौतम गंभीर ने पुष्टि की कि वह पूरी तरह फिट, उपलब्ध और खेलने के लिए उत्सुक हैं. भारत ने गिल को उपकप्तान बनाते हुए एक मजबूत 15 सदस्यीय टीम घोषित की है.

Advertisement
X
शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में हुआ है सेलेक्शन (Photo: ITG)
शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में हुआ है सेलेक्शन (Photo: ITG)

गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करते समय शुभमन गिल को गर्दन में खिंचाव आ गया था. अब शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर चल रही अनिश्चितता आखिरकार खत्म हो गई है. भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पुष्टि की है कि युवा ओपनर पूरी तरह फिट हैं और 9 दिसंबर से कटक में शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे.

शुभमन गिल इंजरी अपडेट

गिल को गुवाहाटी में पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और वह मैच की दोनों पारियों के साथ-साथ सीरीज़ के बाकी हिस्से से भी बाहर हो गए थे. उन्हें पूरी ODI सीरीज़ से भी बाहर कर दिया गया था, हालांकि उन्हें T20I टीम में जगह दी गई थी. लेकिन BCCI ने कहा था कि उनकी भागीदारी अंतिम फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill injury update
गिल को ग्रीन स‍िग्नल, इस T20 सीरीज में खेलना कन्फर्म, BCCI ने लगाई मोहर 
K. L. Rahul
20 मैचों के बाद भारत ने ODI में जीता टॉस, कप्तान KL राहुल ने अपनाया ये पैंतरा!  
KL Rahul, Temba Bavuma
वाइजैग में जो टॉस जीता, यानी मैच भी जीता... मह‍िला वर्ल्ड कप के 5 मैचों में छ‍िपा है सीक्रेट 
Hardik and Gill
T-20 Series के लिए Gill और Hardik की हुई वापसी! 
India's squad for IDFC First Bank T20I series against South Africa announced
4 बैटर, 3 ऑलराउंडर और...अफ्रीका T20 सीरीज में टीम इंड‍िया का कॉम्ब‍िनेशन कितना मजबूत? 

यह भी पढ़ें: 'उन्हें कोई अधिकार नहीं...', सीरीज जीत के बाद गौतम गंभीर का दिखा एग्रेसिव अंदाज, अपनी पुरानी IPL टीम के ऑनर पर भड़के

जब चयनकर्ताओं ने उनकी फिटनेस को लेकर कोई स्पष्टता दिए बिना टीम की घोषणा की, तो अटकलें और बढ़ गईं. अब गंभीर ने सभी संदेह दूर कर दिए हैं. विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2-1 ODI सीरीज़ जीत के बाद गंभीर ने कहा कि गिल को वापसी की मंजूरी मिल गई है और वह खेलने के लिए तैयार हैं.

Advertisement

क्या बोले कोच गंभीर

कोच गौतम गंभीर ने कहा, 'हां, शुभमन तैयार है. इसलिए उसे चुना गया है. वह फिट है, ठीक है, और खेलने के लिए बेहद उत्सुक है.'

टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉडः  सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चकरवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

यह भी पढ़ें: 'फिर मोटा हो जाऊंगा...', रोहित शर्मा का यशस्वी के साथ मजेदार वीडियो VIRAL

IND vs SA T20I सीरीज़ शेड्यूल 

पहला T20I 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा.
दूसरा T20I 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में शाम 7 बजे होगा.
तीसरा T20I 14 दिसंबर को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा.
चौथा T20I 17 दिसंबर को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा.
अंतिम T20I 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement