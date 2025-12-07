टी20 सीरीज में शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? कोच गंभीर ने दिया पूरा अपडेट

गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करते समय शुभमन गिल को गर्दन में खिंचाव आ गया था. अब शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर चल रही अनिश्चितता आखिरकार खत्म हो गई है. भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पुष्टि की है कि युवा ओपनर पूरी तरह फिट हैं और 9 दिसंबर से कटक में शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे.

शुभमन गिल इंजरी अपडेट

गिल को गुवाहाटी में पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और वह मैच की दोनों पारियों के साथ-साथ सीरीज़ के बाकी हिस्से से भी बाहर हो गए थे. उन्हें पूरी ODI सीरीज़ से भी बाहर कर दिया गया था, हालांकि उन्हें T20I टीम में जगह दी गई थी. लेकिन BCCI ने कहा था कि उनकी भागीदारी अंतिम फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगी.

जब चयनकर्ताओं ने उनकी फिटनेस को लेकर कोई स्पष्टता दिए बिना टीम की घोषणा की, तो अटकलें और बढ़ गईं. अब गंभीर ने सभी संदेह दूर कर दिए हैं. विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2-1 ODI सीरीज़ जीत के बाद गंभीर ने कहा कि गिल को वापसी की मंजूरी मिल गई है और वह खेलने के लिए तैयार हैं.

क्या बोले कोच गंभीर

कोच गौतम गंभीर ने कहा, 'हां, शुभमन तैयार है. इसलिए उसे चुना गया है. वह फिट है, ठीक है, और खेलने के लिए बेहद उत्सुक है.'

टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉडः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चकरवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

IND vs SA T20I सीरीज़ शेड्यूल

पहला T20I 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा.

दूसरा T20I 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में शाम 7 बजे होगा.

तीसरा T20I 14 दिसंबर को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा.

चौथा T20I 17 दिसंबर को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा.

अंतिम T20I 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा.

