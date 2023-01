Suryakumar Yadav: 'बचपन में मुझे बैटिंग करते नहीं देखा…', कोच राहुल द्रविड़ ने लिया शतकवीर सूर्या का मज़ेदार इंटरव्यू

श्रीलंका के खिलाफ हुई टी-20 सीरीज़ को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है. राजकोट में खेले गए सीरीज के आखिरी और तीसरे टी-20 मैच में सूर्यकुमार यादव ने कमाल की शतकीय पार खेली और टीम इंडिया की जीत के हीरो बने. सूर्यकुमार यादव का टी-20 में यह तीसरा शतक था, इस कमाल की पारी के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने सूर्या का मज़ेदार इंटरव्यू भी लिया.



बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में राहुल द्रविड़ ने सूर्यकुमार यादव से उनकी बैटिंग और पारी के बारे में बात की. राहुल द्रविड़ ने इस दौरान मज़ाक भी किया और कहा कि हमारे साथ ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने शायद बचपन में मुझे बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा. इस बात पर दोनों ही जबरदस्त ठहाका लगाते हैं.



राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं जब भी सोचता हूं कि इससे बेहतर टी-20 पारी नहीं हो सकती है, आप एक और कमाल की पारी खेल देते हो. राहुल द्रविड़ ने सूर्या से पूछा कि उनकी सबसे स्पेशल पारी कौन-सी है, जिसपर सूर्या ने कहा कि वह मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और किसी एक पारी को चुनना आसान नहीं है.



