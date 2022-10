Snake In Ind Vs SA T20 Match: गजब! मैदान में घुसा सांप, 10 मिनट रुका रहा भारत-साउथ अफ्रीका टी-20 मैच, Video

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार (2 अक्टूबर) को गुवाहाटी में दूसरा टी-20 मैच खेला गया. भारतीय टीम ने यहां पर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन इस मैच में तो गजब ही हो गया. जब टीम इंडिया की पारी का 8वां ओवर चल रहा था, उस वक्त मैदान में सांप आ गया जिसकी वजह से खेल रोकना पड़ा.

अक्सर किसी तकनीकी खराबी, फैन के घुस जाने या फिर कभी-कभी कुत्ता आ जाने की वजह से क्रिकेट मैच को रोका गया है. लेकिन ऐसा तो पहली बार ही सुनने को मिला है कि मैदान में सांप आ जाने की वजह से खेल को रोकना पड़ा है. भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और उप-कप्तान केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त मैदान में सांप की एंट्री हुई.

हर कोई यहां पर हैरान रह गया और चौकन्ना होकर सांप को देखने लगा. इस बीच ग्राउंड स्टाफ दौड़े हुए मैदान में आए और सांप को पकड़कर बाहर ले जाया गया. करीब 10 मिनट तक खेल रुका रहा, जिसके बाद फिर से मैच को शुरू किया गया.

Snake also reached to watch the cricket match of India and South Africa at the stadium in Guwahati. #Guwahati #Cricket #snake #SnakeAtTheStadium #INDvsSA #INDvsSAT20I pic.twitter.com/cI4cP7FRy7

Now I've seen it all. Match stopped because a snake entered the ground. Groundsmen called in to remove the snake. Is this real life? @sportstarweb #INDvsSA pic.twitter.com/ikAQ7xrzOk