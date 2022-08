Shubman Gill Ind Vs Zim: शुभमन गिल का बड़ा कारनामा, वनडे में पहला शतक जड़ते ही छोड़ दिया सचिन तेंदुलकर को पीछे

जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने मेजबान टीम के सामने पहाड़-सा स्कोर बनाया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 289 रन बनाए और टीम की ओर से सबसे बड़े स्टार युवा बल्लेबाज शुभमन गिल रहे. जिन्होंने यहां पर अपने करियर का पहला शतक जड़ा, शुभमन ने सिर्फ 97 बॉल में 130 रनों की पारी खेली.



पहले मैच में ओपनिंग करने वाले शुभमन गिल ने इस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की. कप्तान केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद उन्होंने पहले शिखर धवन और फिर ईशान किशन के साथ कमाल की बल्लेबाजी की.

शुभमन गिल के बल्ले से निकला एक-एक शॉट उनकी बेहतरीन तकनीक को दिखा रहा था. अपनी पारी में शुभमन ने कुल 97 बॉल खेलीं और 130 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 15 चौके और एक छक्का जमाया. शुभमन गिल ने इस दौरान 134 के स्ट्राइक रेट से रन बरसाए.



शुभमन गिल ने अपनी फिफ्टी 51 बॉल में पूरी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने रनों की रफ्तार बढ़ा दी और लगातार बाउंड्री की बरसात कर दी. शुभमन ने अपना शतक सिर्फ 82 बॉल में पूरा कर लिया, यानी आखिरी 50 रन उन्होंने सिर्फ 31 बॉल में बना डाले.

Shubman Gill scored a splendid 130 and is our Top Performer from the first innings 👏



