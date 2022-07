IND vs WI 1st ODI: शिखर धवन के पुशअप, श्रेयस अय्यर का डांस और दो लीजेंड का मिलना, देखें पहले वनडे के बेस्ट मोमेंट

IND vs WI 1st ODI: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज दौरे का आगाज जीत के साथ किया है. पोर्ट ऑफ स्पेन के स्टेडियम क्विंस पार्क ओवल में खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 3 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की. इस रोमांच को आप स्टैंड में बैठे दोनों टीम के खिलाड़ी और स्टाफ के चेहरे और हावभाव में भी देख सकते हैं.

दरअसल, बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें टीम इंडिया और विंडीज के खिलाड़ी स्टैंड में बैठकर रोमांचक मैच को देखते हुए अलग ही उत्साह में दिख रहे हैं. यह वीडियो मैच के आखिरी पलों का दिख रहा है. जब भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बनाने दिए.

इसके अलावा भी मैच में कुछ ऐसे वाकये हुए, जिन्होंने फैन्स को काफी हंसाया भी. इसमें टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन का वीडियो भी शामिल है. जिसमें वह फील्डिंग के बाद पुशअप लगाते दिखे. जबकि कैच लेने के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर ही अलग अंदाज में डांस करना शुरू कर दिया था.

एक फ्रेम में दो लीजेंड कैप्चर हुए

इसी मैच का एक ऐसा भी फोटो सामने आया है, जिसमें दो लीजेंड साथ नजर आए हैं. ये लीजेंड टीम इंडिया के कोच और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के साथ वेस्टइंडीज के पूर्व स्टार प्लेयर ब्रायन लारा हैं. यह फोटो बीसीसीआई ने ही ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- एक फ्रेम में दो लीजेंड.

कप्तान शिखर धवन ने लगाए पुशअप्स

पहले धवन की बात करते हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज की पारी के 37वें ओवर में पुशअप्स लगाए. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने ओवर की तीसरी बॉल की थी, जिसपर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग ने ऑफ साइड में शानदार ड्राइव शॉट खेला. मगर पॉइंट पर खड़े धवन ने उतने ही शानदार तरीके से डाइव लगाकर बॉल को पकड़ लिया. धवन बॉल पकड़ने के बाद तुरंत ही जमीन पर पुशअप्स लगाने लगे. यह देख कमेंटेटर्स और बाकी प्लेयर्स भी हंस पडे़.

