शार्दुल ठाकुर बने मुंबई की रणजी टीम के नए कप्तान, स्क्वॉड में सरफराज खान-शिवम दुबे भी शामिल

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अपने पहले मुकाबले के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. यह मुकाबला 15 से 18 अक्टूबर तक श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के खिलाफ खेला जाना है. मुंबई की टीम से कुछ स्टार खिलाड़ी नदारद हैं. श्रेयस अय्यर ने रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया था, जबकि सुर्यकुमार यादव भी टीम का हिस्सा नहीं हैं.

मुंबई की टीम की कप्तानी शार्दुल ठाकुर को सौंपी गई हैं, जिन्होंने अजिंक्य रहाणे की जगह ली है. रहाणे ने नए सीजन की शुरुआत से पहले कप्तानी से हटने का फैसला लिया था. टीम में धुरंधर बल्लेबाज सरफराज खान और ऑलराउंडर शिवम दुबे को शामिल किया गया है. सरफराज इंजरी से उबर चुके हैं.

पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे और ऑलराउंडर मुशीर खान भी 16 सदस्यीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के युवा सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को भी मुंबई की टीम में शामिल किया गया है, जिससे टीम का शीर्ष क्रम काफी मजबूत दिखता है. मुंबई की टीम में अनुभवी और युवा प्रतिभा का मेल दिखता है.

शिवम दुबे पर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी

ऑलराउंड विकल्प को मजबूत करने के लिए शिवम दुबे का होना मुंबई के लिए काफी महत्वपूर्ण है. शिवम की ऑलराउंड क्षमता मुंबई की टीम को संतुलित करती है. मुंबई की नजरें जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पिछले सीजन में मिली हार का बदला चुकता करने पर होंगी. टीम इस बार अपने अनुभव और नई खिलाड़ियों के योगदान से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रही है.

मुंबई की टीम ने इस बार रणजी ट्रॉफी की शुरुआत मजबूत तरीके से करने का लक्ष्य रखा है. यह टीम पिछली कामयाबियों को रिपीट करने के लिए मैदान पर उतरने को तैयार है. मुंबई को रणजी ट्रॉफी में इस बार एलीट ग्रुप-डी में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के साथ रखा गया है.

मुंबई की 16 सदस्यीय टीम: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), सिद्धेश लाड, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, इरफान उमैर, मुशीर खान, रॉयस्टन डायस और अखिल हेरवाडकर.

