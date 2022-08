Virat Kohli Shahid Afridi: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले विराट कोहली के भविष्य पर सवाल, शाहिद आफरीदी ने दिया 5 शब्दों में जवाब

Virat Kohli Shahid Afridi: भारतीय क्रिकेट टीम को इसी महीने के आखिर में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है. इस मुकाबले का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साथ ही पिछले एक हजार दिनों से इंटरनेशनल शतक नहीं लगा सके विराट कोहली से भी बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

बड़ी बात तो यह भी है कि पांच महीनों से ज्यादा समय हो गया है और कोहली अब तक इंटरनेशनल फिफ्टी भी नहीं लगा सके हैं. ऐसे में अब फैन्स के मन में कोहली के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इसी क्रम में एक फैन ने कोहली के भविष्य को लेकर एक सवाल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी से भी कर दिया.

कोहली के भविष्य पर आफरीदी ने क्या कहा?

इस पर आफरीदी ने पांच शब्दों में करारा जवाब दिया. दरअसल, शाहिद आफरीदी ने रविवार (21 अगस्त) को अपने ट्विटर अकाउंट पर फैन्स के साथ सवाल-जवाब का सेशन चलाया. इसी दौरान एक फैन ने आफरीदी से पूछा कि आप कोहली के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे? इस पर आफरीदी ने इंग्लिश में सिर्फ 5 शब्दों में इसका जवाब दिया. उन्होंने कहा- It’s in his own hands (यह उसके अपने हाथ में है).

It’s in his own hands.

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 21, 2022

कोहली के शतक नहीं लगाने पर आफरीदी का जवाब

इसके बाद एक अन्य फैन ने पूछा, 'विराट कोहली ने एक हजार से भी ज्यादा दिनों से कोई शतक नहीं लगाया है. इस पर आप क्या मानना है?' इसके जवाब में आफरीदी ने लिखा, 'बड़े प्लेयर का मुश्किल वक्त में ही पता चलता है.'

Bare players ka mushkil waqt me hi pata chalta hai

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 21, 2022

कोहली का शानदार रिकॉर्ड

वैसे यदि देखा जाए तो कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है. कोहली ने 2016 और 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेली थीं. वनडे क्रिकेट में कोहली का बेस्ट स्कोर 183 रन है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में ही बनाया था.

पाकिस्तान के लिए चिंता पहले ही बढ़ चुकी है, क्योंकि शाहीन आफरीदी चोट के चलते एशिया कप से बाहर हो चुके हैं. टीम में हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे गेंदबाज हैं जिनसे कोहली को सावधान रहना होगा.

28 अगस्त को होगा भारत-पाकिस्तान मैच

कोहली को वेस्टइंडीज दौरे के लिए आराम दिया गया था. साथ ही वह मौजूदा जिम्बाब्वे दौरे पर वह टीम का पार्ट नहीं है. अब कोहली सीधे एशिया कप के जरिए भारतीय टीम में वापसी करेंगे. एशिया कप इस महीने की 27 तारीख से शुरू हो रहा है और वह 11 सितंबर तक जारी रहेगा.

रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपना पहला ही मैच पाकिस्तान से खेलना है. यह मैच 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.