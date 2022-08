Shahid Afridi on Shaheen Afridi: रिटायरमेंट वापस लेकर एशिया कप में दिखेंगे शाहिद आफरीदी? दिया मजेदार जवाब

Shahid Afridi on Shaheen Afridi: इसी महीने के आखिर में भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है. यह एशिया कप के तहत खेला जाएगा. फैन्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इससे ठीक एक हफ्ते पहले (21 अगस्त) पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने फैन्स के साथ लाइव चैटिंग की.

इसी दौरान एक फैन ने शाहिद आफरीदी से उनके होने वाले दामाद शाहीन शाह आफरीदी की चोट को लेकर सवाल किया. साथ ही शाहिद से कहा कि एशिया कप में शाहीन नहीं हैं, ऐसे में वह खुद संन्यास तोड़कर वापस आ जाएं और टूर्नामेंट खेलें. इस पर शाहिद ने मजेदार जवाब दिया.

फैन्स के सवाल पर शाहिद का मजाकिया जवाब

दरअसल, शाहीन आफरीदी चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो गए हैं. इस पर फैन ने उनके होने वाले ससुर और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी से पूछा- लाला, शाहीन तो चोटिल है. आप ही रिटायरमेंट वापस ले लें. बता दें कि शाहिद आफरीदी को लाला नाम से भी पहचाना जाता है.

फैन्स के इस सवाल पर मजाकिया अंदाज में शाहिद ने जवाब दिया. उन्होंने हंसने वाली इमोजी लगाते हुए कहा, 'मैंने उसको पहले भी मना किया था कि डाइव मत मारे, इंजुरी हो सकती है. आप फास्ट बॉलर हो. लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि वो भी आफरीदी ही है.'

Mene us ko pehle b mana Kia tha k dive mat maray, injury hosakti hai, ap fast bowler ho. Lekin bad me mene realise Kia k wo b Afridi hi hai 🤣