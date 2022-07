Shahid Afridi: 'मोदी सरकार में भारत-पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए', शाहिद आफरीदी का बड़बोलापन

Shahid Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी का एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़बोलापन देखने को मिला है. इस बार उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तानी मौजूदा कप्तान बाबर आजम पर बयानबाजी की.

इसी दौरान अपने बड़बोलेपन अंदाज में आफरीदी ने भारत की मोदी सरकार भी बड़ा हमला बोला दिया. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव चल रहे हैं, उसको लेकर मोदी सरकार को ही दोषी करार दिया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद ही भारत-पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं.

'विराट कोहली ने बाबर आजम को जवाब दिया होगा'

आफरीदी ने एक स्थानीय (पाकिस्तानी) न्यूज चैनल पर कहा, 'क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया रहा है, जो दोनों देशों को साथ लाया है. बाबर आजम ने दुनिया को एक सकारात्मक संदेश दिया है. मुझे लगता है कि विराट कोहली ने भी बाबर को जवाब दिया होगा, क्योंकि यह एक बड़ी बात होती.'

