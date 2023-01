India Women's U19 World Cup Win: सचिन तेंदुलकर करेंगे विश्व विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित, जय शाह ने किया ऐलान

भारतीय महिला अंडर-19 टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से विजेता टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है.. सम्मान समारोह भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1फरवरी को अहमदाबाद में होने वाले तीसरे टी20 मैच की शुरुआत से पहले होगा. खास बात यह है कि खिलाड़ियों को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हाथों सम्मान मिलेगा.

बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने इसकी पुष्टि की है. जय शाह ने ट्विटर पर लिखा, 'हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकरऔर बीसीसीआई के पदाधिकारी विजयी इंडिया अंडर-19 टीम को 1 फरवरी के दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 6:30 सम्मानित करेंगे. युवा क्रिकेटरों ने भारत को गौरवान्वित किया है और हम उनकी उपलब्धियों का सम्मान करेंगे.'

It is with great delight I share that Bharat Ratna Shri @sachin_rt and @BCCI Office Bearers will felicitate the victorious India U19 team on Feb 1st in Narendra Modi Stadium at 6:30 PM IST. The young cricketers have made India proud and we will honour their achievements.

जय शाह ने रविवार को खिताबी जीत के के बाद बीसीसीआई की ओर से पूरी टीम के लिए 5 करोड़ रुपये के नकद इनाम की भी घोषणा की थी. जय शाह ने ट्वीट किया था, 'भारत में महिला क्रिकेट चरम पर है और विश्व कप की जीत ने महिला क्रिकेट का कद काफी ऊंचा कर दिया है. प्राइज के रूप में पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है. यह निश्चित रूप से एक राह दिखाने वाला वर्ष है.'

सचिन तेंदुलकर का शुमार दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ियों में होता है. सचिन ने अपने करियर में रिकॉर्डतोड़ 100 शतक जड़े. इस दौरान सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 51 और वनडे में 49 शतक लगाए. सचिन तेंदुलकर 2011 के वर्ल्ड कप विजेता टीम का भी हिस्सा रह चुके है.

Women’s Cricket in India is on the upswing and the World Cup triumph has taken the stature of women’s cricket several notches higher. I am delighted to announce INR 5 crore for the entire team and support staff as prize money. This is surely a path-breaking year.