Rohit Sharma Ind Vs Eng Test: भारत को बड़ा झटका, रोहित शर्मा एजबेस्टन टेस्ट से बाहर हुए, बुमराह करेंगे कप्तानी

IND vs ENG Test: इंग्लैंड दौरे पर पहुंची टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. कोरोना पॉजिटिव पाए गए कप्तान रोहित शर्मा एजबेस्टन टेस्ट से बाहर हो गए हैं. अब उनकी जगह टीम इंडिया की कप्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करते नजर आएंगे.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रोहित शर्मा दूसरी बार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. ऐसे में उनका एजबेस्टन टेस्ट में खेलना नामुमिकन है इसलिए जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है.

