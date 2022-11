IND vs BAN T20 World Cup: मोहम्मद शमी की बजाय अर्शदीप सिंह को क्यों दिया आखिरी ओवर? जानिए रोहित शर्मा का जवाब

IND vs BAN T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. टीम ने अपना चौथा मैच भी जीत लिया है. यह मैच बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था. एडिलेड में खेला गया यह मैच काफी रोमांचक रहा था, जिसमें टीम इंडिया ने डकवर्थ लुईस नियम के साथ 5 रनों से जीत दर्ज की.

मैच में एक समय बांग्लादेश टीम हावी नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति ने टीम इंडिया की वापसी कराई. मैच में अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या ने 2-2 विकेट लिए. बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी, तब रोहित ने अनुभवी मोहम्मद शमी की बजाय युवा अर्शदीप को बॉल थमाई थी.

बुमराह का विकल्प तैयार है अर्शदीप

अपने इस फैसले को लेकर रोहित शर्मा ने मैच के बाद खुलासा किया. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने शमी की बजाय अर्शदीप को आखिरी ओवर दिया. साथ ही रोहित के बयान से पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया के लिए उनका विकल्प तैयार किया है. यह ऑप्शन अर्शदीप ही है.

कोहली और राहुल की तारीफ में पढ़े कसीदे

रोहित शर्मा ने कहा कि मैच में मुश्किल समय में मैं शांत और नर्वस था. यह हमारे लिए जरूरी था कि हम अपने प्लान के मुताबिक ही चलें. जब हाथ में 10 विकेट हों, तो यह मैच कहीं भी जा सकता था. मगर ब्रेक के बाद हमने शानदार प्रदर्शन किया. इन सबके अलावा अपने बयान में रोहित शर्मा ने विराट कोहली और केएल राहुल की जमकर तारीफ की. साथ ही बताया कि इस मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग में भी सुधार देखने को मिला है. कई मुश्किल कैच लिए और रन भी रोके हैं.

