Rohit Sharma India vs Pakistan: 'रोहित भाई गले मिल लो..', PAK फैन की अपील पर भारतीय कप्तान ने किया ऐसा

Rohit Sharma India vs Pakistan: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने एक काम से हर किसी का दिल जीत लिया है. वह एशिया कप के लिए इन दिनों दुबई में हैं. उसी दौरान उन्होंने प्रैक्टिस के बाद मैदान से बाहर जाकर एक पाकिस्तानी फैन को कुछ अलग ही अंदाज में गले लगाया.

दरअसल, एशिया कप 2022 सीजन का पहला मैच आज (27 अगस्त) को श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा. अगले दिन रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच खेला जाएगा. इसी के लिए दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं. फैन्स भी काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं.

रोहित से मिलने ग्राउंड पहुंचे फैन्स

इसी दौरान कुछ फैन्स रोहित शर्मा से मिलने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गए. स्टेडियम के बाहर रोहित शर्मा को देखकर एक फैन ने गले लगाने की ख्वाहिश जाहिर की. मगर बीच में तार फेंसिंग थी. इसी दौरान रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया कि फैन्स का दिल जीत लिया.

अनोखे अंदाज में रोहित ने लगाया गले

रोहित शर्मा उन फैन्स के पास गए. सभी से हाथ मिलाया और जिस फैन ने गले लगाने की ख्वाहिश जाहिर की थी. उसे गले भी लगाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित और फैन के बीच तार फेंसिंग थी. ऐसे में फैन ने बाहर से ही कहा कि प्लीज आप यहीं से ऐसे ही गले मिल लीजिए. इस पर रोहित ने मुस्कुराते हुए तार फेंसिंग के रहते हुए भी फैन को गले लगाया. यानी क्रिकेटर और फैन को मिलने से तार फेंसिंग भी नहीं रोक सकी.

With Pakistani fans asking for a hug, @ImRo45 stepped out of the ground and went and greeted them ! #INDvsPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/xAWYDgg3Iz