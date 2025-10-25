रोहित शर्मा का कमाल... पूरा किया खास 'शतक', कोहली के इस क्लब में एंट्री

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में हुए ओडीआई मुकाबले में रोहित शर्मा ने बतौर फील्डर भी शानदार प्रदर्शन किया है. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित ने इस मुकाबले में दो कैच लपके. सबसे पहले रोहित ने हर्षित राणा की गेंद पर पहली स्लिप में मिचेल ओवेन का कैच लिया. फिर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शॉट मिडविकेट रीजन में नाथन एलिस का भी कैच पकड़ा.

नाथन एलिस का कैच लपककर रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की. रोहित ने वनडे इंटरनेशनल में अपने 100 कैच पूरे कर लिए. रोहित ऐसे छठे भारतीय हैं, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है. रोहित से पहले विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना ही ऐसा कर पाए थे.

सिडनी वनडे से पहले रोहित शर्मा के नाम 98 कैच थे. अब वो सिडनी वनडे के जरिए इस मुकाबले तक पहुंचे. विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले भारतीय फील्डर हैं. कोहली ने 302 इनिंग्स में 164 कैच लपके हैं. वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 336 पारियों में 156 लपके और वो दूसरे नंबर पर हैं.

भारत के लिए बतौर फील्डर सर्वाधिक कैच (ओडीआई)

164 विराट कोहली

156 मोहम्मद अजहरुद्दीन

140 सचिन तेंदुलकर

124 राहुल द्रविड़

102 सुरेश रैना

100 रोहित शर्मा

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया है. दोनों दिग्गज आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे. रोहित पर्थ वनडे में केवल 8 रन बना सके थे. वहीं एडिलेड वनडे में उन्होंने शानदार 73 रन बनाए. जबकि किंग कोहली शुरुआती दो वनडे मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे.

सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया था. ऑस्ट्रेलिया ने 46.4 ओवर्स में 236 रन बनाए. भारतीय टीम की ओर से हर्षित राणा ने चार विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में पहले ही अजेय बढ़त ले चुकी थी.

