Rohit Sharma Ind Vs Eng: रोहित शर्मा का धूम-धड़ाका, 111 के टारगेट में खुद बना डाले 76 रन, रंग में लौटा 'हिटमैन'

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर फॉर्म में लौट आए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिला. सिर्फ 111 रन की पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने इस मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज की और बल्लेबाजी में टीम के हीरो खुद कप्तान रोहित शर्मा रहे.

कम स्कोर के मैच में भी रोहित शर्मा ने धूम-धड़ाका मचाया. 111 रनों के लक्ष्य में 76 रन तो खुद रोहित शर्मा ने ही बना दिए. कप्तान ने अपनी पारी में 58 बॉल खेलीं, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 131 से अधिक का रहा.

विराट कोहली की तरह ही रोहित शर्मा के बल्ले से भी लंबे वक्त से कोई बड़ा स्कोर नहीं निकला था. ऐसे में टी-20 वर्ल्डकप से पहले यह जरूरी था कि रोहित शर्मा रंग में लौटे. इंग्लैंड में रोहित का रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है और उसी का उन्होंने यहां नज़ारा भी दिखाया.

#TeamIndia Captain @ImRo45 scored an unbeaten half-century in the chase and was our top performer from the second innings of the first #ENGvIND ODI.



