रोहित शर्मा का एक और कीर्तिमान... इंटरनेशनल क्रिकेट में बने 20 हजारी, कोहली-सचिन के क्लब में एंट्री

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने पिछली पांच इंटरनेशनल पारियों में से चार में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनयाा है. 38 साल की उम्र में भी रोहित काफी फिट नजर आ रहे हैं. रोहित ने अपना वजन भी काफी कम किया है.

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे किए हैं. (Photo: Getty)
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल (ODI) में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. 6 दिसंबर (शनिवार) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में भी रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है. 

38 साल के रोहित शर्मा ने इस दौरान एक बड़ा मुकाम हासिल किया. रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20 हजार रन पूरे कर लिए. इस मुकाबले से पहले रोहित 20 हजार रनों के आंकड़े से 27 रन दूर थे, जिसे उन्होंने आसानी से प्राप्त कर लिया. रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन बनाने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ही ऐसा कर पाए थे.

कुल मिलाकर रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरा करने वाले 14वें बल्लेबाज हैं. बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बल्ले से निकले. सचिन ने 664 इंटरनेशनल मैचों में 48.52 की औसत से 34357 रन बनाए. इस दौरान सचिन ने 100 शतक और 164 अर्धशतक लगााए.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन (भारतीय बैटर)
34357- सचिन तेंदुलकर
27910- विराट कोहली
24208- राहुल द्रविड़
20000*- रोहित शर्मा

रोहित शर्मा पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय टीम के लिए बतौर ओपनर शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं. उन्होंने तकनीक, धैर्य और ताबड़तोड़ शॉट्स- तीनों का शानदार संतुलन दिखाया है. उनकी शानदार इनिंग्स ने भारत को व्हाइट-बॉल क्रिकेट में कई बड़ी सफलताएं दिलाई हैं. विशाखापत्तनम वनडे में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, वह उनकी मजबूती, लंबे समय तक क्रीज पर डटे रहने की क्षमता और तीनों फ़ॉर्मेट में उनके बेहतरीन खेल का सबूत है.

तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन

तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

---- समाप्त ----
