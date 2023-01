Rishabh Pant IPL DC Team: ऋषभ पंत लंबे वक्त तक रहे क्रिकेट से दूर तो कौन बनेगा दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान? ये नाम रेस में

Rishabh Pant IPL DC Team: स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार के एक्सीडेंट के बाद से ही भारतीय टीम समेत IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (DC) भी टेंशन में नजर आ रही है. इसका कारण है कि ऋषभ पंत इस दिल्ली टीम के कप्तान हैं और उन्हें पूरी तरह ठीक होने में करीब 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है.

जबकि आईपीएल का अगला यानी 2023 सीजन लगभग अप्रैल से ही खेला जाना है. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स टीम के सामने ऋषभ पंत की जगह नया कप्तान चुनने की बड़ी चुनौती होगी. इसके लिए टीम में दो प्लेयर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर और भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ बड़े दावेदार हैं.

इनके अलावा भी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श और भारतीय स्टार मनीष पांडे भी रेस में बने हुए हैं. अब सबसे पहले तो यही देखना होगा कि ऋषभ पंत कब तक ठीक होकर लौटते हैं. इसके बाद दूसरी बड़ी बात यह भी रहेगी कि उक्त चारों में से किस प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स की कमान मिल सकती है?

ऑस्ट्रेलियाई स्टार ओपनर डेविड वार्नर

वार्नर ने आईपीएल में पहले भी कप्तानी की है. वॉर्नर ने अपनी कप्तानी में ही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 2016 में खिताब जिताया था. फैन्स को हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर पंत की गैरमौजूदगी में डेविड वॉर्नर दिल्ली की कप्तानी करते हुए दिखें. वॉर्नर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर फॉर्म में होने के संकेत दिए थे.

भारतीय टीम के युवा ओपनर पृथ्वी शॉ

पृथ्वी शॉ भी दिल्ली टीम की कप्तानी के मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं. पृथ्वी शॉ को कप्तानी का भी अनुभव हैं. पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय टीम साल 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है. 23 साल के पृथ्वी घरेलू क्रिकेट में भी मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स इस युवा खिलाड़ी पर भी भरोसा कर सकती है.

